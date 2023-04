Oroscopo Paolo Fox, 14 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Toro a…

Siamo giunti al weekend, è venerdì 14 aprile 2023, e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire insieme il nuovo oroscopo di Paolo Fox. Cosa ci racconterà l’astrologo più famoso della tv? Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali odierna.

Oroscopo Paolo Fox, Toro giornate troppo piene, Scorpione stressato, Bilancia attenzione all’amore, Capricorno serve relax

“Toro, due giornate di cose piene da fare, oggi e domani. A volte non riusciamo a fare ciò che ci piace, anche se domenica sarà una giornata diversa. Oggi e domani tanta tensione, attenzione anche alla forma fisica. Scorpione, giornate di stress. Se ciò accade a volte entrate in polemica e tutto il non detto riemerge, quindi calma. Domenica una giornata migliore, rimandate le preoccupazioni e i confronti. Tenete sotto controllo l’aspetto economico che farà da molla sul lavoro. Bilancia, 3 stelle. Non c’è un totale recupero, bisogna aspettare un po’. Dalla metà di maggio qualcosa di più ma va capito cosa è accaduto fino ad ora. Non potete dimenticare tutto ciò che non è andato bene, l’importante è sapere che le cose cambiano. Attenzione in amore alle persone che non vi capiscono. Capricorno, siete con la lingua di fuori, quindi domenica un po’ di relax, state facendo tanto. La vostra mente lavora sempre. Avete questa saggezza dentro che vi porta a fare cose migliori degli altri anche se più lentamente”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, Pesci occhio alle tensioni, Vergine grinta e voglia di fare, Acquario pronto ad amare

“Pesci, domenica giornata top, oggi e domani giornate carine in cui bisognerà superare delle tensioni. Se non vi danno retta cambiate. Anche sul lavoro potrebbero esserci delle scelte, soprattutto i professionisti, che dovranno decidere entro maggio. Dovete uscire dalle situazioni negative se no non vivrete bene la seconda parte dell’anno che è molto produttiva. Domenica giornata sì per le relazioni. 4 stelle per la Vergine, grinta e voglia di fare. Privilegerete i legami dove la parola ha il sopravvento su tutto il resto, l’amore necessita di spiegazioni. Acquario, weekend migliore. Siete pronti ad amare anche in maniera diversa non in forma canonica. Potete amare un amico, potete amare a distanza, siete pronti a 1000 modifiche dal punto di vista relazionale anche a qualche trasgressione”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario viaggia mentalmente, Cancro innamorato, Gemelli i sentimenti contano, Ariete novità, Leone recupero alla grande

L’oroscopo di Paolo Fox del 14 aprile 2023 e del weekend si conclude così: “Sagittario, viaggiate mentalmente. Uno spirito di ricerca che deve rimanere vivo se no rischiate di essere tristi. Domenica giornata sottotono. Cancro, adeguamento di fortuna domenica. Oroscopo grande per chi vuole innamorarsi. Gemelli, programmate fra oggi e domani qualcosa di bello, domenica a rallentatore. I sentimenti contano fra figli e nuove storie. Ariete, dopo il fiatone un po’ di relax, incontrate la persona che amate, 48 ore di novità. Leone chiude in bellezza una settimana faticosa. Oggi e domani qualche fastidio fisico, da domenica recuperate alla grande: l’amore vi cerca, Gemelli, Ariete e Sagittario segni più vicini”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA