Oroscopo Paolo Fox, 14 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Pesci a…

E’ martedì 14 febbraio 2023, una giornata speciale dedicata agli innamorati, di conseguenza l’oroscopo di Paolo Fox di oggi appare ancora più importante rispetto al solito. Scopriamo la classifica dei segni zodiacali presa direttamente da I Fatti Vostri su Rai Due.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci perplessi, Scorpione frastornati, Toro deluso in amore

“Pesci, 2 stelle. Siete un po’ perplessi ma ricordatevi che Saturno entrerà ai primi di marzo nel vostro segno e avrete la netta sensazione che ci saranno tante cose da chiarire. Se un rapporto non va dobbiamo parlare. I nati sotto il segno dei Pesci sono forti e concreti in amore, se una situazione va avanti è perchè voi lo vorrete. Cielo utile anche per chi non vive più l’amore come un tempo magari dopo una separazione. Siete ancora in una situazione di incertezza. Scorpione, 2 stelle. Siete un po’ frastornati, questioni di carattere lavorativo ed economico vi danno dei pensieri. Spero che comunque ci sia una bella emozione per coloro che vogliono trovare un nuovo amore, entro metà marzo qualche buona occasione. Toro, tre stelle. Vi aspettavate qualcosa di più dal vostro amore, conta il pensiero ma anche l’essere solidale. Qualche coppia si è persa un po’ di solidarietà, siete diventati molto duri e severi nei giudizi, a volte vi capita di rimproverare il partner e se i rimproveri sono stati troppi San Valentino può nascere con il muso lungo”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro ripensamenti in amore, Gemelli periodo di chiarimenti, Leone serve tranquillità

“Cancro, ripensamenti e gelosie in amore. Siete molto possessivi e volete l’esclusiva sull’amore che amate. C’è comunque un piccolo dubbio che riguarda le relazioni e che potrebbe essere ingigantito dal 20. Non addentrarvi in percorsi pericolosi, non sollevate polemiche per nulla. Gemelli, avete bisogno di chiarire qualcosa, siete presi da questioni di soldi, c’è un grande progetto per il prossimo anno. Tutto ciò può portare a delle problematiche e la luna è fastidiosa, può indicare che non avete tempo per festeggiare oggi San Valentino. Leone, 3 stelle. Avete la fermezza nelle vostre scelte e nelle vostre decisioni ma le persone per amarvi devono essere all’altezza, a volte però vi lasciate andare a giudizi perentori. Avete forse cambiato i giudizi di una persona a voi vicina, è un San Valentino da vivere con tranquillità”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine amore in primo piano, Bilancia qualche scontro, Sagittario recuperate in amore, Ariete grandi soddisfazioni, Acquario giornata interessante, Capricorno vincitore

Siete pronti per scoprire gli ultimi posti della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 14 febbraio 2023? Eccoli di seguito: “Vergine, 4 stelle. Torna in primo piano l’amore e la sfera sentimentale, e se avete perso qualcuno per strada meglio recuperarlo. Entro l’estate farete una scelta di grande importanza in amore. Bilancia, siete vittima di qualche scontro, forse nelle relazioni non c’è il giusto accordo o siete costretti a sorridere. La giornata di oggi invita alla cautela: sapete però di aver dato più di quello che avete ottenuto. Sagittario, difficile sentirsi lontani da sentimenti e persone. La giornata giusta per recuperare con il partner, potrebbe battervi forte il cuore. Chi è solo potrebbe guardarsi attorno. Ariete, 5 stelle. Un anno che avrebbe portato soddisfazioni, ci state lavorando, per voi la vita è una battaglia. Quando si arriva poi a far pace è tutta una goduria quindi in questo momento anche se c’è stato un problema si può guardare al futuro con ottimismo. Acquario, giornata interessante, San Valentino con mille dubbi ma oggi concedetevi di più, favoriti consensi e amicizie. Capricorno, un anno importante da vincitori. Il periodo clou parte da maggio, conta anche la nostra ambizione e la nostra capacità”.

