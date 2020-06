Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2020/ Gemelli, Bilancia, Scorpione e…

Pubblicità

Ecco le previsioni di Paolo Fox dell’oroscopo di oggi 14 giugno 2020

Focus sui segni d’Aria, oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Che domenica 14 giugno sarà per i Gemelli? Venere e la Luna favorevoli indicano una grande serenità, utile a costruire o ricostruire qualcosa di importante. La famiglia potrebbe costituire un riferimento molto importante, specialmente durante questi giorni. Questo periodo invita a concentrarsi sui rapporti più costruttivi. Buone opportunità sul piano lavorativo. La Bilancia vive una giornata un po’ agitata, che potrebbe veder nascere anche un po’ di stanchezza e di tensione all’interno di alcuni rapporti di coppia. Le prossime settimane potrebbero portare qualche difficoltà in ambito lavorativo. Chiude la rassegna dei segni d’Aria l’Acquario: sembra essere finalmente arrivato il tempo delle rivoluzioni, nonostante sul piano lavorativo la situazione si presenti piuttosto complessa. Si potrà godere di maggior chiarezza per quanto riguarda i sentimenti.

Cancro, Pesci, Scorpione: che giornata sarà secondo Paolo Fox?

Nelle sue previsioni dell’oroscopo, Paolo Fox si è soffermato anche sui segni d’Aria. I nati Cancro, in questa domenica 14 giugno 2020, sperimenteranno la presenza di un Mercurio molto attivo contrapposta all’opposizione di Giove: condizione che sembra indicare la presenza di proposte non perfettamente aderenti alle proprie aspettative. Questo senso di conquiste parziali si potrebbe riflettere anche nelle relazioni interpersonali, dando origine ad alcuni contrasti che bisogna cercare di non esasperare. Il mese di Agosto regalerà grandi emozioni sul piano sentimentale. Capitolo Scorpione: giornate utili per pensare al futuro, cercando di chiarire i dubbi che da qualche tempo sembrano affliggere i nati nel segno. Si fa sentire il bisogno di stimoli, specialmente sul piano lavorativo, che potrebbero essere appagati dai cambiamenti che si verificheranno tra Giugno e Luglio grazie a Mercurio in buon aspetto. Chiusura obbligata per i Pesci: domenica dedicata alle riflessioni, legate specialmente alla sfera relazionale. Una Venere un po’ nervosa sembra indicare una situazione di dubbio riguardo alcuni rapporti, tuttavia sul piano pratico alcune conoscenze potrebbero rivelarsi molto utili.



