Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2020/ Leone, Toro, Vergine, Sagittario e…

Scopri l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 giugno

Tornano anche oggi, domenica 14 giugno 2020, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Segni di Fuoco protagonisti, con l’Ariete che godrà di grande forza, grazie anche ad una Venere favorevole che invita a cercare l’amore. Sul piano lavorativo, la presenza di molte incertezze potrebbe innervosire qualcuno, ma la fine dell’anno riuscirà a portare le soddisfazioni desiderate. Leone: in queste giornate una grande agitazione potrebbe rendere particolarmente difficoltoso accettare le situazioni che non vanno. Alcune situazioni personali e di lavoro potrebbero generare molte preoccupazioni spingendo qualcuno a chiudersi. La presenza di Saturno in opposizione sembra rendere i nati nel segno un po’ vittime delle circostanze: sarebbe utile cercare di evitare che questo si ripercuota negativamente in amore. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: l’esuberanza e l’ottimismo che caratterizzano questo segno, uniti ad una condizione astrologica decisamente positiva, promettono il raggiungimento di obbiettivi interessanti. Le iniziative riguardanti l’aspetto sentimentale chiedono di essere valutate attentamente.

Toro, Vergine, Capricorno: che giornata sarà?

Segni di Terra al centro delle previsioni dell‘oroscopo di Paolo Fox. Domenica 14 giugno 2020 che per il segno del Toro, dopo giornate difficili, darà modo finalmente di rilassarsi un po’ per prepararsi al meglio alle grandi opportunità che quest’anno può regalare. Qualche incertezza potrebbe portare alcuni dubbi sul futuro, ma un Giove benevolo garantirà una buona riuscita anche nelle situazioni più complesse. Nati Vergine? L’opposizione lunare vissuta negli ultimi due giorni potrebbe aver portato qualche difficoltà, come una situazione lavorativa interrotta o degli atteggiamenti poco chiari nelle persone circostanti. Per sfruttare al meglio il parziale recupero di oggi sarebbe il caso di riuscire ad ignorare questi piccoli imprevisti. Chiusura per il Capricorno: quest’anno sembra prefigurarsi come ricco di opportunità, che potranno scaturire anche dalle difficoltà affrontate fino ad oggi. In giornata la dissonanza della Luna potrebbe generare qualche fastidio fisico.



