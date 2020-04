Oroscopo Paolo Fox 15-16 aprile/ Oggi e domani Sagittario e Acquario amore in rivolta

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI E DOMANI, 15 E 16 APRILE

In tempo di Coronavirus non ci è rimasto altro da fare che sbirciare cosa ne sarà del nostro futuro, anche quello prossimo se vogliamo, e a venirci in aiuto è come sempre Paolo Fox, adesso lontano dalla tv per una scelta etica e professionale legata proprio all’emergenza. A rispondere alle nostre domande sulle stelle e l’Oroscopo però ci pensa lo Stellare di DiPiù che rivela nuovi dettagli su quello a cui andranno incontro oggi e domani i nostri dodici segni zodiacali. Come sempre noi preferiamo mettere insieme quelle che possiamo ritenere i segni top di queste due giornate e come farlo se non iniziando dall’Ariete? Il primo segno zodiacale arriva da giorni pesanti ma finalmente potrà godere di un po’ di fortuna soprattutto in amore, con problem pronti per essere risoluti, e sul lavoro dopo le stelle regaleranno, soprattutto giovedì, delle notizie confortanti. Ancora la Luna la farà da padrone, invece, per i Gemelli che andranno incontro ad una serie di emozioni.

Pubblicità

ACQUARIO E SAGITTARIO ALLE PRESE CON L’AMORE

Ariete e Gemelli però non sono gli unici segni top dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi e domani, 15 e 16 aprile, ma a loro si uniscono anche Leone, Acquario e Sagittario, tutti e tre legati soprattutto a novità importanti in arrivo per l’amore. In particolare, il Leone avrà Marte opposto ma questo non lo fermerà dall’andare incontro a novità interessanti in amore soprattutto se legate a novità ed emozioni nate in questi ultimi mesi. Per il Sagittario, invece, è arrivato il momento di darsi da fare per quel che riguarda i sentimenti stando lontani dalle polemiche e tenendo a freno la loro voglia di novità e rivoluzioni. E l’Aquario? Anche per loro le novità in amore non mancheranno perché è arrivato il momento di mettere tutto da parte per recuperare i rapporti storici e pensare a progetti importanti, arriverà un matrimonio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA