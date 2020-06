Oroscopo Paolo Fox 15-16 giugno/ Oggi e domani: Gemelli top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani 15-16 giugno 2020: i segni al top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani 15-16 giugno 2020. Gemelli: il segno vive una giornata che potrebbe essere molto interessante e con delle possibilità in amore. Sul lavoro ci saranno dei progetti da seguire con la possibilità di raggiungere ottimi risultati. La tensione vissuta nell’ultimo periodo si può dire superata. Ariete: la Luna è davvero in un buon aspetto e questo porterà a vivere delle soluzioni intriganti. Questo è un momento di grande creatività. Da domani ci saranno ulteriori situazioni interessanti legate all’amore. Sul lavoro però ci sarà qualche possibile complicazione.

Vergine: questo momento è intrigante per quanto riguarda l’amore. Il lavoro potrebbe portare ad ottime risposte sotto diversi punti di vista. Per il fisico forse sarebbe meglio fare un po’ di moto in più. Va specificato che domani ci saranno delle belle soddisfazioni. Acquario: c’è grande voglia di puntare sul futuro con dei progetti che si possono dire funzionali. In questo momento si è decisamente produttivi. Da domani però qualcosa sul lavoro si complica per la presenza di una Luna non favorevole. Pesci: c’è voglia e forza per superare i conflitti. Da domani si devono evitare le polemiche.

I segni flop di oggi e domani dell’oroscopo

E ora i segni flop della giornata. Toro: il segno vive un momento di grande agitazione. Si può recuperare però se in amore c’è stata una crisi. Nonostante questo va evidenziato come ci sia un po’ di eccessiva stanchezza sul lavoro. Gli incontri sono favorevoli già a partire dalla giornata di domani. Cancro: in amore c’è un po’ di difficoltà a capirsi anche soprattutto per la presenza di un Giove opposto che potrebbe provocare dei disagi. Si tratta di una giornata che può portare a ottime risposte soprattutto per l’apprendimento. Domani ci sarà un recupero sostanziale per i sentimenti. Leone: sul lavoro i problemi si possono gestire. Soprattutto in amore le stelle sono positive però, nonostante domani ci sarà la necessità di frenare per quanto riguarda i sentimenti.

Bilancia: la Luna continua ad essere opposta, si dovrà aspettare il 19 giugno per recuperare. Negli ultimi tre mesi il segno ha vissuto un po’ di disagio nell’affrontare le cose più normali. Domani però Venere si risveglia e si migliora. Scorpione: in estate potrebbero decollare dei buoni rapporti come quelli d’amicizia. Sul lavoro ci potranno essere delle conferme. Per ora però ci sono situazioni complicate per la presenza di una Luna opposta. Sagittario: il segno vive delle grandi tensioni soprattutto per l’amore, nonostante c’è una Luna intrigante e importante. Questa aiuterà di più sul lavoro. Capricorno: in amore si deve rimanere cauti, si deve provare a sopportare quelle che sono le provocazioni che arrivano da fuori.



