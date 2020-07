Oroscopo Paolo Fox, 15-16 luglio 2020/ Oggi e domani: Cancro top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox oggi e domani: segni al top

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top tra oggi e domani. Ariete: presto si potrà recuperare una storia d’amore e anche sul lavoro qualcosa si sta riprendendo. Da domani si deve aver maggiore coraggio negli incontri. Cancro: la Luna favorevole aiuta soprattutto sul lavoro. Da domani ci saranno ulteriori possibilità sempre professionali. Vergine: giornata interessante per quanto riguarda l’amore. Da domani si dovrà verificare un rapporto.

Bilancia: idee di lavoro molto interessanti. Nelle prossime 24 ore si dovrà evitare un malinteso che potrebbe portare a una brutta discussione. Sagittario: questo è il momento giusto per chiedere dei consigli. Sul lavoro si deve rimanere tranquilli. Domani ci potrebbe essere qualche problema. Capricorno: presto ci sarà un incontro speciale. Sul lavoro però si potrebbero cambiare delle cose. Domani sarà una giornata interessante. Pesci: giornata positiva che invita a rialzarsi lavorativamente parlando. Da domani la Luna sarà contraria.

Ecco i segni flop dell’oroscopo di oggi

Soffermiamoci sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: in amore c’è un po’ di confusione, da superare. Si dovrà rivedere un accordo professionale. Da domani c’è un netto miglioramento delle storie che si hanno in piedi. Leone: la Luna rimane dissonante com cambiamenti soprattutto a livello professionale. Domani in amore potrebbero esserci ulteriori situazioni importanti.

Acquario: non si devono affrontare i chiarimenti oggi, meglio evitare i contrasti. Domani inoltre il rischio è che un rapporto amoroso sia messo a dura prova. Scorpione: la Luna è opposta, nonostante questo ci possono essere delle conquiste sul lavoro. la stessa Luna da domani tornerà positiva e le cose potrebbero migliorare ulteriormente.

