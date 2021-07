Oroscopo Paolo Fox 15-16 luglio 2021/ Leone al top, Vergine sottotono

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 15-16 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 15 luglio, e per domani, venerdì 16 luglio? La giornata di oggi inizia bene per l’Ariete, mentre al pomeriggio potrebbe esserci un po’ di burrasca soprattutto in amore. Questa agitazione caratterizzerà anche la giornata di domani. Sul lavoro non sottovalutate nuove proposte. La giornata odierna inizia bene in amore per il Toro: dal 22 luglio potrete togliervi delle soddisfazioni a livello sentimentale. Nel pomeriggio potrebbero sorgere dubbi e perplessità. Sul lavoro ritrovate un po’ di serenità. Novità in amore per i Gemelli, da domani la Luna sarà in ottimo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro sono favoriti i nuovi incontri. Cercate di risolvere le questioni legali e burocratiche in sospeso. I nati sotto il segno del Cancro accusano un certo nervosismo in amore, da domani e nel weekend le cose miglioreranno. Sul lavoro questo è il mese da sfruttare al meglio. Giornata molto positiva per il Leone, il quadro astrale è al massimo: in amore arrivano belle soddisfazioni e sul lavoro ci sono ottime opportunità. Attenzione però perché avete Saturno contro. Qualche problema in amore per la Vergine: avete Venere nel segno, che vi aiuterà a prendere la decisone migliore. Sul lavoro avrete bisogno di un aiuto.

La giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà complessa per i nato sotto il segno della Bilancia: meglio evitare polemiche in amore e mantenere la calma. La Luna è nel segno e presto arriveranno ottime opportunità sul lavoro. Domani sarà una giornata positiva. Gli Scorpione che hanno una relazione stabile possono godersi la felicità con il proprio partner. Sul lavoro le vostra trattative faticano a dare i loro frutti, ma non perdetevi d’animo. La giornata di oggi sarà favorevole per il Sagittario, grazie all’influsso della Luna a partire dal pomeriggio. Potrebbero nascere qualcosa di buono con una persona della Bilancia o del Leone. Sul lavoro valutate con calma nuove offerte e idee. Giornata ricca di novità in amore per il Capricorno, mentre domani i sentimenti saranno un po’ sottotono. Per quanto riguarda il lavoro forse è arrivato il momento di cambiare aria. Per l’Acquario si prevede una giornata ottima per i sentimenti. Cercate di risolvere al più presto le questioni economiche ancora aperte. Attenzione alle spese. Oggi e domani saranno giornate positive in amore per i Pesci. Sul lavoro arriveranno ottime notizie entro l’autunno.

