Oroscopo Paolo Fox 15-20 dicembre e classifica settimanale/ Bilancia e Vergine al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 15-20 dicembre

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala le nuove previsioni per la settimana e la tanto attesa classifica per tutti i segni, come sempre disponibile su DipiuTv. Cinque stelline per l’Ariete, alle prese con incomprensioni in Amore. L’astrologo invita alla cautela per gli impulsi e i rischi in generale, soprattutto se si tratta di prendere decisioni drastiche. Le coppie invece stanno più tempo insieme e sono persino più trasgressive. Qualcuno potrebbe attrarti fisicamente anche se hai già un partner. Nel Lavoro si può osare, proporre le proprie idee e ottenere dei successi. Non bisogna però essere approssimativi per non compromettere il risultato. La Vergine ritorna a parlare d’amore, soprattutto i single che possono innamorarsi di nuovo. Vitalità e fascino al top. Le copie sono forti e pensano a progetti per casa e figli. Chi ha alle spalle una crisi potrebbe invece lottare per rimettere in piedi il legame. Nel Lavoro bisogna valutare bene tutto ciò che richiede un cambiamento. Ci saranno nuove idee, un forte desiderio di cominciare tutto da capo. Sentimenti in recupero per la Bilancia, anche se ha avuto una crisi in passato. Ci saranno nuovi incontri e un’amicizia potrebbe persino trasformarsi in qualcosa di diverso. Le coppie fanno progetti importanti e si preparano ad una svolta per le questioni bloccate. Anche nel Lavoro si avrà un risultato simile, anche se a livello legale e burocratico. Nuovi rapporti da creare, opportunità a chi è alla ricerca di un primo lavoro. Il Capricorno potrebbe vincere una sfida per quanto riguarda gli affari di cuore, oppure fare un incontro speciale. Passione e incontri travolgenti. Le coppie sono stimolate e positive, energiche e gratificate. A metà settimana potrebbe succedere qualcosa di magico. Nel Lavoro, la curiosità giocherà un ruolo principe per rivedere accordi o realizzare qualche nuova idea. Qualcuno potrebbe aumentare le entrate, ma attenzione agli invidiosi.

Oroscopo Paolo Fox: più forza in amore per Leone e Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox continua a raccontarci le novità sullo Zodiaco e sulla classifica settimanale. Su DipiuTv scopriamo che il Leone è fra i segni ad aver registrato quattro stelline. C’è più forza in Amore, fortuna per chi ha legami con Pesci, Cancro e Bilancia. Un’amicizia potrebbe persino dare qualcosa di più. Le coppie sono positive, energiche, ma se ci sono in ballo discussioni, meglio agire prima di venerdì e non isolarsi. Nel Lavoro la diplomazia sarà essenziale nella giornata di venerdì. Cautela con le spese e attenzione a questioni legali che si risolveranno nel tempo. Complicate le stelle dello Scorpione, sempre più appesantito negli affari di cuore. Positive le avventure di inizio settimana, intriganti le nuove relazioni. le coppie devono agire con cautela, forse per via di qualche questione familiare. I pianeti prevedono viaggi o cambi di casa. Nel Lavoro, i nati del segno possono studiare le strategie giuste per realizzare nuove idee o affrontare i problemi del passato. Il consiglio è di cominciare a programmare in visione di futuri impegni. L’Acquario può parlare d’amore, riuscire a mostrare una piccola apertura verso i sentimenti. Cautela però con Scorpione e Toro. Le coppie devono moderare l’aggressività e il nervosismo. Chi vive una crisi da novembre sarà pieno di ansie, ma si deve recuperare il tempo perduto. Nel Lavoro ci saranno delle novità, anche se la stanchezza inizia già a farsi sentire.

Oroscopo settimanale: disagi per Cancro e Pesci

Terza posizione per la classifica di Paolo Fox e il suo Oroscopo dedicato a tutti i segni. Dalle pagine di DipiuTV, l’astrologo ci parla dei segni che hanno ricevuto tre stelline: il Toro potrà fare nuovi incontri grazie a Venere, sfruttare il proprio fascino e riavvicinarsi a qualcuno. Il pianeta aiuta anche le coppie, che possono rinvestire di nuovo nel rapporto oppure pensare ad un figlio. Dal punto di vista lavorativo, vanno sfruttate queste stelle disponibili, ma bisogna rimanere concreti. Si potrà chiedere un miglioramento se si è dipendenti, ma al bando le polemiche di inizio settimana. I Gemelli sono in via di ripensamento per gli affari di cuore. Ora più che mai è meglio adottare la strategia del distacco e attenzione ai giorni di metà settimana. Migliorano anche le coppie più incerte, anche se i nati del segno sono ancora riflessivi. Si potrebbe fare strada un senso di solitudine. Nel Lavoro bisogna affrontare i problemi: Giove non è più in opposizione e risponde alle richieste. Il Cancro potrebbe vivere dei disagi in Amore a causa di Venere in opposizione. Si può però chiarire tutto ciò che non va, ma attenzione all’agitazione. Le coppie devono riflettere sulle scelte e tenere a bada l’impulsività. Cedere allo stomaco potrebbe provocare delle situazioni complesse in famiglia. Nel Lavoro bisogna aspettare ancora un po’ e in generale bisogna essere prudenti, riflettere prima di mettersi in moto. Intrigante il Sagittario, che in Amore deve però dare spazio a chi vale. Meglio riflettere prima di chiudere un rapporto. Le coppie possono avere dei pensieri riguardo a un familiare che sta male, forse anche per motivi di soldi da tenere sotto controllo. Nel Lavoro spazio alla serenità e alla pazienza, soprattutto se si è in attesa di risolvere una situazione legale. Due stelline infine nella classifica oroscopo per i Pesci, che con Mercurio dissonante possono avvertire qualcosa che non quadra. Non tutto è cristallino. Cautela con le parole. Nelle coppie ci saranno dei ritardi, soprattutto per chi vuole vivere insieme. Attenzione alla gelosia. Nel Lavoro ci si prepara ad un 2020 davvero importante. Ora è il momento di studiare il piano d’azione, anche se la fatica si fa sentire. Meglio non fare il passo più lungo della gamba.



