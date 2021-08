Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Che Ferragosto sarà per i segni di Fuoco? A dare una risposta a tutti gli amici nati sotto il segno di Leone, Sagittario e Ariete è come sempre l’oroscopo Paolo Fox, che ha fornito le sue previsioni nel suo consueto approfondimento su Radio Latte e Miele. Se siete sicuri di sapere cosa potrebbe accadere oggi, domenica 15 agosto 2021, in particolare per i nati Leone, Sagittario e Ariete, allora non dovete fare altro che proseguire nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox, un Ferragosto di pensieri per l’Ariete

Cari Ariete, è vero che l’amore può essere più lontano, ma non è detto che l’amore sia in crisi. Qui dipende, lo sapete che il discorso è generico. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’andamento della seconda parte d’agosto però prevede maggiori preoccupazioni, anche in senso positivo, per il lavoro: evidentemente vuoi ristrutturare un’azienda, parlare di cose importanti. Non escludo che settembre parta con molti dubbi, ma poi piano piano le certezze arriveranno. Se intendi disfarti di qualcosa che non ti interessa più fra agosto e settembre puoi anche pensarci. Un Ferragosto di pensieri.

Leone, per l’oroscopo di Paolo Fox cielo generoso da domani

Il segno del Leone è ancora un po’ frastornato. Avevo detto che sabato e domenica sarebbero state delle giornate forse annoiate, forse in ritardo, con qualche piccolo fastidio. Stando all’oroscopo Paolo Fox oggi è meglio non muovere foglia, soprattutto se hai a che fare con una persona che può agitare il tuo animo. Torna il cielo generoso da lunedì, quando anche Venere inizierà un transito bello assieme alla Luna.

Sagittario, occhio a sottovalutare i sentimenti…

Non sottovalutare i sentimenti. Nella prima parte di agosto ho chiesto a tutti i Sagittario: calma e sangue freddo, prudenza. L’oroscopo migliore c’è da lunedì: le persone che vogliono riconquistare un amore oppure lasciarsi andare a una nuova storia possono contare su questa seconda parte di agosto. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le novità sentimentali scaldano il cuore del Sagittario soprattutto quando sono un po’ precarie: strano a dirsi ma il Sagittario ama la preda e non ama essere rincorso, ama rincorrere. Sei sei ancora solo e stai cercando l’anima gemella, accetta inviti, spostati, direi che non sbaglierai a fare delle ricerche in questo senso.

