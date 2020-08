Oroscopo Paolo Fox, 15 agosto/ Previsioni Scorpione, Pesci, Bilancia, Toro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox va avanti con quattro segni da analizzare. Scorpione: La situazione astrologica che caratterizza questo fine settimana sembra promettere grandi emozioni. Chi si è trovato a vivere qualche tensione durante gli ultimi mesi o ha semplicemente trascurato una storia a causa dei numerosi impegni potrà ora cercare di recuperare un po’ di sintonia.

Oroscopo Capricorno: Questo fine settimana sembra essere piuttosto pensieroso, per questo sarebbe bene riuscire a prendersi del tempo da dedicare alle proprie riflessioni, cercando di rifuggire tutte quelle occasioni in cui un’eccessiva confusione potrebbe generare fastidio e nervosismo. Attenzione ai rapporti con Bilancia e Ariete.

Oroscopo Pesci: Queste giornate sembrano promettere grandi emozioni. Dopo un periodo abbastanza teso in cui molti potrebbero aver vissuto qualche difficoltà all’interno dei rapporti di coppia, oggi e domani sarà possibile far valere le proprie ragioni e riuscire a vivere momenti importanti.

Oroscopo Toro: La presenza di Giove e Saturno in aspetto favorevole sembra promettere qualche interessante novità in ambito lavorativo. Queste giornate potrebbero contribuire a dare una visione più ottimista del futuro.



