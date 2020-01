Oroscopo Paolo Fox, 15 gennaio 2020/ Classifica: Capricorno e Pesci al top (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri: segni con quattro stelle di oggi 15 gennaio

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare i segni che vivono un buon momento e si meritano quattro stelle. Toro: spesso si cercano l’amore e le cose più valide in persone che sono da cambiare e trasformare. Piace la ricerca e si cerca di rendere solide situazioni che non lo sono in partenza. Se ci si innamora di una persona già legata si può considerare fissa anche se non è possibile, incartandosi da soli. Acquario: positività anche per le relazioni interpersonali. Si sta superando una fase critica legata alla fine del 2019. Saturno porterà a delle scelte drastiche. Cancro: Mercurio è un po’ ostile e riguarda il lavoro dove si devono mettere a posto delle cose. I sentimenti o rinascono o sono appagati o si è incuriositi da una persona. E’ una fase molto intrigante. A volte non serve programmare un incontro, a volte basta trovarcisi di fronte. Dopo una situazione di disagio è complicato lasciarsi andare. Si fanno troppe congetture mentali, ma poi per fortuna si dà retta al cuore. Bilancia: progetti per la primavera. Aprile, maggio e giugno sono importanti. Il 23 marzo è una data importante per definire alcune cose in sospeso fino ad oggi dall’amore al lavoro. Molti accordi e contratti verranno stipulati entro al massimo a giugno. La fase più interessante è quella che parte dal 20 maggio al 20 giugno, ma può accadere anche prima qualcosa di gratificante.

Oroscopo, segni al top Capricorno e Pesci

Concludiamo qui lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni al top per oggi, 15 gennaio 2020, quelli che hanno meritato cinque stelle. Capricorno: giornata bene. Si è forti e lo si è di più in questo periodo. Luna, Sole, Giove, Saturno e Venere favorevoli. Se non si sente energia si è chiusi in sé stessi. Per paura di cambiare vita si scambia per sicurezza la noia. Un conto è fare sempre le stesse cose per paura di sbagliare, altro apportare innovazione a una vita stabile e che ha le sue radicate certezze. Pesci: negli ultimi 5 giorni possibile che non ci sia stato un ritorno di fiamma, un incontro. Se non è capitato serve fare uno sforzo. Si deve dare tempo al tempo. Le coppie che hanno vissuto una crisi a novembre possono recuperare in questo periodo. Bisogna fare attenzione ai fastidi allo stomaco e all’intestino. Magari è influenza, passerà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA