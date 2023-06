Oroscopo Paolo Fox, 15 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a…

E’ giovedì 15 giugno e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire cosa ci dicono gli astri grazie all’oroscopo di Paolo Fox . L’amato astrologo si è accomodato nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, svelando la classifica dei segni zodiacali per le prossime ore: buona lettura.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Acquario, Toro

“Ariete, siete su di corda e su di giri. Dovete limitare i danni dell’eccessiva istintività, se avete un problema rompete certe regole, non state attenti a ciò che bisogna fare, quindi si creano problemi. Attenzione a due amori in bilico e se dovete fare una scelta personale. Acquario, 2 stelle. Siete irrequieti e inquieti, quindi qualsiasi cosa può dare fastidio. Attenzione alle questioni burocratiche, tipo scadenze, bollette, commercialista… Toro, 3 stelle. Avete già avuto premi e riconferme ma ci sono delle cose da mettere a posto, un contenzioso, una questione di soldi, un ex. La questione soldi preme comunque un po’ di più, perchè volete avere le spalle coperte e cercate una base che adesso dovete ricostruire”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Bilancia, Capricorno, Leone

“Scorpione, altro segno sotto pressione. Vi siete svegliati con il codino di traverso e avete voglia di punzecchiare qualcuno che vi da fastidio. Vi potrete comunque liberare di un peso, fatelo con garbo e tatto senza esplodere perchè se no passate dalla parte del torto. Bilancia, settimana particolare. Avete bisogno di giustizia e capire quali sono le persone a favore e contro. Avete buone novità, anche i sentimenti possono tornare in quota. Capricorno, 4 stelle. Avete tutto, amore e lavoro, se manca qualcosa può darsi che non l’abbiate cercato. A volte volete l’amore però in qualche modo ne avete paura. Ora puntata su lavoro e questioni economiche. Leone, torna il potere. Siete protagonisti, sarà difficile non innamorarsi di voi e avrete un fascino che deriverà da tante cose. Ci saranno persone che vi verranno a cercare”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Pesci, Gemelli, Cancro, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 15 giugno 2023, si conclude con le posizioni al top della classifica dei segni zodiacali: “Vergine, 4 stelle. Programmate bene le cose, da marzo la vostra vita è una partita a scacchi. Siete intelligenti quindi sapete quali pedine muovere e vincerete una sfida. Pesci, 4 stelle, le relazioni sono importanti, guardate al futuro. Abbiamo un weekend di buon auspicio per chi vuole vivere una sensazione particolare, chi cerca ad esempio un nuovo amore, non vivete troppo nel passato. Gemelli, 5 stelle. Curatevi un po’ in questi giorni, nel weekend programmate qualcosa di bello. Cancro, vivete delle emozioni, stanno cambiando i riferimenti attorno a voi e potreste ottenere qualcosa di più, anche in amore. Sagittario, weekend che mi piace, cielo molto utile per ritrovare amicizie e amori, esperienze, soprattutto dirette, molto importanti”.

