Oroscopo Paolo Fox 15 luglio 2020/ Pesci, Vergine, Toro, Bilancia

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ora ad analizzare altri quattro segni. Pesci: si vuole sfruttare questa giornata per chiarire tutto quello che non va bene, prima dei prossimi due giorni quando ci sarà agitazione. Si è tra i vincitori del segno anche se gli invidiosi sembrano mettere il segno in un angolo.

Oroscopo Vergine: giorno costruttivo. Il 2020 si ricorderà come un anno complicato ma estremamente importante. Quando abbiamo fasi che sembrano negative, a meno che si parli di salute di cui non si occupa l’oroscopo, si può conoscere meglio sé stessi. Molti hanno cercato di capire se stanno facendo la cosa giusta e chi no. Discussioni in casa per questioni immobiliari.

Oroscopo Toro: si può contare su una Luna interessante in buon aspetto a Giove e Saturno. Sono molte le persone che vedono il segno più bello. Nelle scelte c’è saggezza e grande voglia di mettere al suo posto tante cose. Si lanciano ultimatum.

Oroscopo Bilancia: il segno della famiglia e dei rapporti che durano nel tempo. E’ difficile dimenticare una persona amata, divorziare senza alcun tipo di danno. La separazione è importante da affrontare, ma poi c’è la crisi con la delusione. Difficile è riconquistare la fiducia nei sentimenti.



