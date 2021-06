Oroscopo Paolo Fox 16-17 giugno/ Gemelli e Cancro inquieti, relax per vergine…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 16-17 giugno per ariete, toro, gemelli, cancro, leone e vergine

Con I Fatti vostri ormai in vacanza, Paolo Fox continua a fare le previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 16 giugno e per domani, giovedì 17 giugno? L‘ariete, in amore, dovrà stare attento al ritorno di qualche ex che potrebbe creare discussioni inutili con il partner attuale. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci novità importanti anche se occorre fare attenzioni alle proposte che arriveranno. Per i nati sotto il segno del toro che vivono nuovi amori, sarà necessario prestare attenzione alle discussioni mentre sul lavoro potrebbe sorgere l’esigenza di avere maggiore libertà. I gemelli dovranno fare attenzione a non perdere la pazienza. Soprattutto chi vive una storia d’amore potrebbe ritrovarsi coinvolto in discussioni inutili. Anche sul lavoro c’è parecchia agitazione. Giornate non positive neanche per il cancro che, esattamente come i gemelli, sarà particolarmente teso e nervoso sia in amore che sul lavoro. Il leone, invece, vivrà grandi emozioni in amore che diventeranno ancora più forti durante il mese di luglio. Miglioramenti in arrivo anche sul lavoro. Giornate positive per i nati sotto il segno della vergine che potranno godersi la serata in tranquillità, in compagnia degli amici di sempre.

La giornata di oggi e quella di domani vedranno una bilancia particolarmente tesa. Il consiglio di Paolo Fox è quello di evitare inutili discussioni. Momento un po’ fiacco sul lavoro, ma cercate di avere pazienza in vista di futuri miglioramente. Dopo alcune tensioni con il partner, i nati sotto il segno dello scorpione, stanno ritrovando la complicità di coppia e anche sul lavoro è arrivato il momento di ritrovare la serenità. Oggi e domani, il sagittario dovrà provare a non perdere la pazienza con le persone che ama. Pazienza che dovrà provare a mantenere anche sul lavoro dove non tutto va nel verso giusto. Le parole d’ordine per i nati sotto il segno del capricorno è non strafare sia in amore che sul lavoro. Per l‘acquario, il lavoro va a gonfie vele mentre in amore sarà necessario evitare screzi che potrebbero trasformarsi in litigi. Infine, i nati sotto il segno dei pesci dovranno cercare di rallentare sul lavoro mentre in amore sono da evitare i litigi.

