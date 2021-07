Oroscopo Paolo Fox 16-17 luglio 2021/ Leone protagonista, Capricorno sottotono

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 16-17 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, venerdì 16 luglio, e per domani, sabato 17 luglio? Oggi i nati sotto il segno dell’Ariete sono stanchi e non manca un certo nervosismo in amore. Il weekend sarà complicato per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro non prendete le cose di petto ma ragionateci su. Anche la giornata del Toro è all’insegna dal nervosismo. Dal 22 luglio potete togliervi delle soddisfazioni in amore, grazie ad un quadro astrale positivo. Sul lavoro fine settimana sottotono. Attenzione alle spese. Giornata favorevole per i Gemelli grazie alla Luna in ottimo aspetto. Lasciatevi andare in amore, sul lavoro dovrete prendere decisioni importanti. Oggi sarà una giornata interessante in amore per i nati sotto il segno del Cancro e anche il weekend sarà positivo. Per quanto riguarda il lavoro siate ottimisti. Il weekend sarà molto positivo per il Leone, anche sul lavoro. L’estate infatti vi vede assoluti protagonisti. Venere è nel segno della Vergine: sfruttate al massimo le occasioni che si presentano! Sul lavoro avrete bisogno di un aiuto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Scopri la giornata per Acquario, Gemelli, Bilancia

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà molto positiva per la Bilancia: portate avanti le vostre passioni con entusiasmo. Questo non è certo il miglior weekend della vostra vita, soprattutto in amore. Sul lavoro evitate litigi con i colleghi. Per lo Scorpione non sarà una giornata particolarmente positiva, cercate di mantenere la calma. Le stelle non vi assistono nemmeno sul lavoro. Giornata positiva per il Sagittario: la Luna attiva potrebbe regalarvi grandi emozioni, soprattutto in amore. Anche sul lavoro è un momento davvero propizio per portare avanti nuovi progetti e collaborazioni. Giornata sottotono per il Capricorno, soprattutto in amore. Evitate litigi con il partner. Anche sul lavoro tenetevi lontani dalle discussioni. Da settimana prossima le cose miglioreranno. Giornata positiva anche per l’Acquario: la Luna è favorevole e influenza l’amore. Sul lavoro dovrete aspettare ancora un po’ per vedere i frutti della vostra fatica. Nuovi incontri in amore per i Pesci. Sul lavoro dovete recuperare il tempo perduto.

