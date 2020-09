Oroscopo Paolo Fox 16-17 settembre 2020/ Previsioni: tutto su amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: amore

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare tra oggi e domani il campo dell’amore. Toro: il segno sta vivendo dei momenti non semplicissimi per quanto riguarda la vita di coppia. Si sta discutendo un po’ troppo e anche domani le cose non andranno bene. Gemelli: in amore ci sono delle complicazioni, il rischio è dovuto da un nervosismo che proseguirà anche nella giornata di domani.

Bilancia: Venere transita in maniera decisamente positiva e questo permetterà una svolta dal punto di vista dei sentimenti. Domani però inizierà un periodo di grande stanchezza. Sagittario: Marte e Venere sono favorevoli e nelle prossime 24 ore ci sarà la possibilità di una svolta in campo sentimentale. Pesci: i Pesci non si devono far coinvolgere in delle polemiche inutili, la Luna opposta tra oggi e domani crea grande preoccupazione.

Previsioni 16-17 settembre oroscopo Paolo Fox: lavoro

E il lavoro? Diamo uno sguardo a cosa dice in merito l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: il segno rischia di innervosirsi decisamente, ma si può superare presto una crisi professionale. Da domani infatti si rinverdirà il fattore creatività. Cancro: la Luna è decisamente favorevole e potrebbe portare una svolta dal punto di vista professionale. Da domani però ci saranno delle cose da rivedere. Leone: se si vuole credere nell’amore questo è il momento giusto per affondare il colpo. Domani poi saranno favoriti anche gli incontri.

Vergine: la Luna invita ad essere positivi con delle situazioni professionali che stanno per sbloccarsi in maniera positiva. Scorpione: bisogna rimanere prudenti anche se le idee per fare qualcosa di buono sono veramente tante. Capricorno: la Luna in questo momento è decisamente favorevole e questo permetterà di scendere a un piccolo compromesso nel lavoro. Da domani si capirà la necessità di agire senza però avere fretta. Acquario: non è sicuramente un periodo negativo dal punto di vista del lavoro. Un progetto importante è stato bloccato.

