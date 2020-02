Oroscopo Paolo Fox 16-21 febbraio 2020/ Leone, Scorpione e Toro al top

Oroscopo Paolo Fox 16-21 febbraio 2020: segni al top

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna protagonista e ci regala la nuova classifica settimanale, ovviamente grazie allo spazio che DipiuTV dedica alle stelle. Chi ha registrato cinque stelline? In prima fila il Leone, che grazie a Venere favorevole potrà ottenere di più in Amore. In guardia però per le storie nate da poco, soprattutto perché potrebbe diventare qualcosa di importante. Le coppie possono risentire delle crisi passate e chi si è separato è ancora ansioso nonostante le nuove storie. Il settore Lavoro vede invece le spese aumentare: bisogna agire con cautela e proteggersi. Domenica o lunedì potrebbe arrivare una buona intuizione. Venere favorevole anche per lo Scorpione, che potrebbe vivere ancora dei dubbi per via delle recenti crisi. Anche di fronte ad una nuova storia, i nati del segno non si lasciano andare del tutto. Le coppie che stanno insieme da tempo discutono. La Luna favorevole a metà settimana permetterà di superare i problemi. Nel Lavoro si può recuperare, ricevere una conferma entro autunno. Il cielo migliorerà da martedì, grazie alla Luna nel segno. Toro registra quattro stelline: Mercurio è favorevole e si potranno fare nuovi incontri. L’ultimatum verrà dato invece alle storie difficili, magari con un partner lontano. La forza è in aumento, meglio non essere pessimisti. Le coppie stanno ancora cercando una via per risolvere problemi personali o economici. Ora sarà più facile chiarire tutto. Con Sagittario e Gemelli ci potrebbe essere qualche difficoltà in più. Nel Lavoro si prepara il terreno ad aprile e maggio, quando si potrà recuperare. In arrivo novità e occasioni anche per chi ha chiuso una collaborazione ad inizio 2020.

