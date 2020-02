Oroscopo Paolo Fox 16-21 febbraio 2020/ Gemelli, Acquario, Pesci in ripresa

Oroscopo Paolo Fox settimanale: “ripartono” Gemelli e Pesci

Proseguiamo con la classifica di Paolo Fox. L’astrologo ci svela il suo Oroscopo su DipiuTv e punta i fari sui Gemelli che potranno contare su Venere favorevole, a cui si unirà anche la Luna da mercoledì, per ripartire alla grande. Si può fare un invito. Le coppie recuperano, ma chi ha figli dovrà essere più presente. Cautela con le liti con i parenti, a causa di un aumento dell’agitazione nella giornata di domenica. Nel Lavoro, chi cerca soluzioni legali potrebbe già aver ottenuto risposte. Il cielo è sereno: se si faranno le proprie proposte, aumenteranno anche le entrate o i vantaggi per ripartire. L’Acquario ha Venere favorevole e l’Amore torna in primo piano. Da venerdì ci sarà anche la Luna nel segno, pronta ad aumentare le emozioni sincere. Attenzione a non pensare ai ritorni di fiamma.

Le coppie devono progettare, risvegliare l’intimità. Meglio abbandonare la strada dell’intolleranza: da marzo in poi si recupera. Nel Lavoro ci sarà una riconferma entro maggio, anche se potrebbe comportare un cambiamento o una chiusura. Chi lavora in proprio riceverà belle notizie. I Pesci possono sfruttare questo momento in Amore per fare scelte importanti. Mercurio rimane nel segno e sarà in ottimo aspetto con la Luna di mercoledì. Chi ha chiuso una storia potrebbe incontrare qualcuno di interessante. Le coppie recuperano, ma bisogna pensare alla base. Mercoledì o venerdì fortunati per chi vuole giocare una carta vincente. Intriganti gli incontri con Capricorno, Leone e Gemelli. Nel Lavoro, qualcuno riceve una proposta o una conferma. Chi pensa agli esami potrà contare su una maggiore razionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA