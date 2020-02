Oroscopo Paolo Fox 16-21 febbraio 2020/ Vergine, Ariete, Capricorno in difficoltà

Paolo Fox Oroscopo: cambiamenti sul Lavoro per Ariete e Capricorno

Paolo Fox ci svela le previsioni del suo Oroscopo e la classifica settimanale grazie alle pagine di DipiuTv dedicate all’astrologia: quattro stelline per l’Ariete, con Venere nel segno e la possibilità di fare nuovi incontri. Chi cerca punti di riferimento potrà contare su un’estate ricca di incontri. Le coppie sono in miglioramento, anche se mercoledì potrebbe esserci un imprevisto. Qualcuno dovrà chiarire ciò che non va. Nel Lavoro ci saranno buone notizie per chi vuole fare dei cambiamenti. Chi ha dei problemi da risolvere potrebbe trovare una soluzione. La Vergine può fare delle verifiche in Amore, soprattutto per ottenere una visione concreta della relazione. Chi ha il partner lontano potrebbe vivere qualche problema nel weekend. Le coppie sono ancora stanche per via dei problemi di lavoro. Forza in calo e possibili liti. Nel Lavoro verrà premiato chi è ambizioso. Magari ci sono state delle critiche in più, ma è indice di successo. Si potranno utilizzare i prossimi giorni per riprendere fiato.

Il Capricorno avrà la Luna nel segno a metà settimana: tra martedì e giovedì favoriti gli approcci. Meglio stare lontani da chi è già impegnato. Le coppie sono in crisi, ma possono parlare, anche se con cautela. Marte nel segno da domenica aumenta la probabilità di liti in famiglia. Bisogna ritrovare l’intimità. Nel Lavoro emergono soluzioni, forse anche un po’ di rabbia nei giorni vicini a mercoledì. Qualcuno farà dei cambiamenti, avrà delle buone idee.

