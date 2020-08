OROSCOPO PAOLO FOX 16-22 AGOSTO 2020 E CLASSIFICA/ Toro e Vergine i segni al top ma..

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna su DipiuTv anche questa settimana per rivelarci le nuove previsioni e soprattutto la nuova classifica. Con cinque stelline troviamo il Toro: i single possono innamorarsi o iniziare una storia. Attenzione però ai sentimenti e dedicare troppo tempo ai familiari invece che a se stessi. Le coppie in crisi possono recuperare nel weekend. Entro settembre si potrà comprendere il futuro di una relazione. Nel Lavoro aumenta l’impegno e così pure le spese. Forse è necessario chiedere un aiuto. I cuori solitari della Vergine vivono un momento di serenità. Per i giovani ci saranno novità interessanti, per chi cerca un amore e per chi ci aveva rinunciato. Le coppie vivono un ritorno di passione. Chi ha chiuso una storia potrà contare su un’altra emozione in arrivo. Periodo utile per chi vuole sposarsi, avere un figlio oppure convivere. Nel Lavoro si può recuperare, soprattutto per via delle difficoltà degli ultimi mesi. Presto i vantaggi premieranno gli sforzi degli ultimi tempi. Con Venere opposta, il Capricorno è super critico e troppo prudente. Cielo agitato e polemiche ancora da risolvere, ma si può contare su un periodo di ripartenza. Le coppie si stanno ritrovando dopo un periodo di lontananza. Chi non è vicino al crollo può ripartire. Nel Lavoro aumenta la fiducia, ma attenzione agli accordi non sicuri.

OROSCOPO PAOLO FOX: QUATTRO STELLE PER…

Quali segni hanno registrato quattro stelline? Ce lo svela Paolo Fox con il suo Oroscopo e la classifica settimanale. I nati dei Gemelli vivono un momento di disagio che devono tenere sotto controllo. Si cerca tranquillità, una relazione costruttiva. Meglio allontanarsi quindi da chi è già impegnato. Le coppie hanno meno difficoltà e possono pensare ai progetti a due. Attenzione con l’Ariete: le complicazioni sono dietro l’angolo. Nel Lavoro, chi ha un’attività in proprio otterrà i favori delle stelle. Settimana interessante per i creativi. I single del Cancro potrebbero vedere nascere un grande amore in questo periodo. Chi è solo da anni dovrebbe essere meno emotivo. Le coppie forti possono fare progetti. Il senso di responsabilità avvertito adesso spinge a coinvolgere anche il partner, in modo che faccia altrettanto. Nel Lavoro, si possono fare innovazioni, anche se qualcuno dovrà chiudere collaborazioni insoddisfacenti. Il Leone potrà ritrovare la propria stabilità fra qualche settimana, quando Venere entrerà nel segno. Possibili incontri improvvisi, meglio lasciarsi andare. Le coppie sono tese o hanno problemi. Si può cercare una soluzione, specie ad inizio settimana conla Luna nel segno. Nel Lavoro, da evitare le spese di troppo e fare passi azzardati. Alla fine dell’anno ci sarà Saturno opposto ed è meglio fare i conti. La Bilancia sta vivendo dei ripensamenti. Aumentano le tensioni nelle relazioni, forse per mancanza di fiducia. Le coppie non vivono un momento di passione, forse per via dei problemi lavorativi. Cautela nel fine settimana per le piccole liti. Nel Lavoro bisognerà affrontare persone e situazioni nuove. Accordi in difficoltà. Lo Scorpione deve darsi da fare adesso in Amore. A metà mese qualcuno vivrà qualcosa di bello, ma ci vuole anche la collaborazione dei nati del segno. Le coppie che funzionano possono guardare al futuro, fare dei progetti a due. Chi si è separato potrà ritrovare l’entusiasmo e ripartire. Nel Lavoro ci potrebbero essere delle belle occasioni per rimettersi in gioco. Il cielo non è eccezionale, ma i nati del segno riescono a cavarsela come sempre. I single dell’Acquario hanno bisogno di innamorarsi e potranno vivere un momento intrigante. La trasformazione è già in atto, anche nel modo di amare. Le coppie storiche possono sfruttare il fine settimana per recuperare. Cambiamenti in arrivo, forse un desiderio oppure per la casa. Molti vorrebbero cambiare aria e cercano il complice giusto per farlo. Nel Lavoro, aumenta la rabbia per i rallentamenti. Chi lavora in proprio pensa ad un trasferimento.

OROSCOPO PAOLO FOX: I SEGNI CHE SOFFRONO…

L’ultimo gradino della classifica settimanale di Paolo Fox è dedicato ai segni che hanno ricevuto tre stelline. Su DipiuTv, l’astrologo ci svela le previsioni del suo Oroscopo: i nati dell’Ariete deve procedere con cautela se sono indecisi in Amore. Attenzione nel fine settimana e alle polemiche a Ferragosto. Possibili ritardi. Le coppie devono procedere con prudenza nel weekend ed evitare conflitti. Possibili problemi di denaro o altro. Nel Lavoro i progetti non mancano, ma si potrà realizzarli solo in autunno. A rischio le collaborazioni. Il Sagittario recupera, dopo mesi di incomprensioni e litigi. Possibili nuovi incontri in arrivo, aumento del desiderio di fare nuove conoscenze. le coppie possono prendere quella decisione rimasta in bilico da tempo. La voglia di essere liberi e trasgressivi potrebbe creare dei malintesi nel rapporto a due. Nel Lavoro si devono valutare con cautela le proposte in arrivo. Chi deve affrontare un problema deve essere prudente. L’ultima metà di agosto rallenterà tutto. I Pesci hanno Venere positiva: potrebbe accadere qualcosa di bello. A Ferragosto, Venere e Luna favorevoli spingono a cercare l’amore vero. Le coppie ritrovano la serenità, dopo aver discusso anche per questioni legate alla casa. Spese in aumento, ma meglio non agitare le acque. Nel Lavoro aumentano le tensioni a causa delle opposizioni planetarie in arrivo. In difficoltà i nuovi progetti e le ripartenze, aumentano le spese e i ritardi.



