Oroscopo Paolo Fox 16-22 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox dal 16 al 22 agosto 2021: la classifica settimanale

Non sarà una settimana totalmente serena quella che va dal 16 al 22 agosto per ariete, gemelli, cancro, scorpione, acquario e pesci. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox prese dall’App Astri di Paolo Fox, i segni zodiacali su citati, potranno vivere momenti di tensione e ansia. Nulla di preoccupante, ma mantenere la calma ed evitare di perdere la pazienza sarà fondamentale. Come sempre, prima di vedere cosa prevedono nel dettaglio le stelle di Paolo Fox, vi ricordiamo il consiglio dell’astrologo più famoso d’Italia che esorta sempre a verificare le previsioni e a non credere.

Sarà una settimana molto pesante per i nati sotto il segno dell’ariete che avrà gli occhi di tutti puntati addosso. Mercoledì potrebbe arrivare una chiamata inattesa e chi cerca lavoro potrà avere l’occasione giusta per dare una svolta alla propria situazione. Momento di crisi per i gemelli che stanno vivendo una crisi sentimentale con il partner con cui dovrete provare a recuperare trascorrendo del tempo insieme. Ore importanti nel lavoro dove dovrete portare a termine un progetto. Una settimana un po’ sottotono è quella che attende il cancro. Tanta stanchezza per i nati del segno che, però, vivranno momenti sereni in amore.

Settimana pesante per scorpione, acquario e pesci secondo i pronostici dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dello scorpione vivranno giornate delicate per un problema di famiglia. Potrebbe arrivare una brutta notizia, ma ci sarà il tempo di rialzarti. In amore, in compenso, sarà una settimana piacevole.

Settimana di alti e bassi per i nati sotto il segno dell’acquario che potrebbe avere delle notizie inattese per la sfera lavorativa. In amore, per le coppie, dovrebbe essere una giornata tranquilla mentre i single dovranno aspettare ancora prima di trovare il grande amore. Settimana sottotono anche per i pesci che, tuttavia, durante la giornata di sabato potrebbero avere un incontro speciale che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

