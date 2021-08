Oroscopo Paolo Fox 16 e 17 agosto/ Capricorno al top, tensioni per Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox del 16 agosto: Scorpione e Capricorno top!

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, rubrica che racconta segno per segno quello che le stelle hanno in serbo. Partiamo quindi con le previsioni generali per oggi, 16 agosto. Iniziamo come di consueto con l’Ariete che oggi riceverà buone notizie in amore. Il Toro può gioire: la Luna non è più contraria, Mercurio è positivo e presto potrebbe arrivare un incontro in amore che potrebbe cambiare la vostra vita. Per i Gemelli attenzione e pazienza, oggi potrebbero esserci momenti di rabbia.

Migliorano le cose con il partner per il Cancro, stessa cosa per il Leone che appianerà le divergenze avute negli ultimi giorni. Luna dissonante e incomprensioni in amore per la Vergine, attenzione alle amicizie, invece, per la Bilancia. Giornata positiva per lo Scorpione quella di oggi 16 agosto; grandi cose in amore nelle prossime ore per il Sagittario. Ottimo Mercurio per il Capricorno che va dunque molto bene in amore, stessa cosa per l’Acquario. Fatica in amore, invece, per i Pesci.

Quali sono invece le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per domani, 17 agosto? All’Ariete diciamo attenti non riversare i problemi di lavoro nel rapporto di coppia! Il Toro avrà da appianare qualche conflitto in amore; bene nel lavoro i Gemelli ma c’è qualcosa da risolvere in amore. Giornata complicata per le emozioni per il Cancro, che deve dunque evitare discussioni. Qualche tensione per la salute per il Leone, attento anche ai contrasti in famiglia.

Continuiamo con la Vergine: attenti a prendere tutto troppo di petto, ragionare è la parola d’ordine! Favorevole la Luna in amore per la Bilancia, più attento invece lo Scorpione che non deve perdere di vista le sue priorità. Novità in vista sul lavoro per il Sagittario, campo favorevole anche per il Capricorno, pronto a vincere una sfida anche in amore. Giornata molto interessante per l’amore per l’Acquario, di vere e proprie dichiarazioni, invece, per i Pesci.

