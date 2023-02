Oroscopo Paolo Fox, 16 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Cancro a…

E’ giunto il momento anche oggi, giovedì 16 febbraio 2023, di scoprire il consueto oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo si è accomodato come sempre nella splendida piazza de I Fatti Vostri, programma di Rai Due, snocciolando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro le cose devono cambiare, Bilancia siete un po’ stanchi, Sagittario alti e bassi

“Cancro, avete necessità che cambino le cose, vorreste conferme, c’è chi ha fatto bene le cose e non riesce ad ottenere ciò che desidera, anche nei rapporti sentimentali si rischia di andare un po’ giù se ci sono privazioni e problemi. Fino al 15/16 marzo non affrettate i tempi di un’eventuale crisi d’amore e non date nulla per scontato. Bilancia, 2 stelle, stanchi di sopportare qualche soppruso. E’ facile che i Bilancia si ritrovino sommersi di responsabilità soprattutto quando si innamorano. Il fatto che siate molto disponibili a volte può essere visto però come una sorta di resa, ma non è così. Ora vi troverete di fronte a incomprensioni difficili da sanare. Sagittario, 3 stelle, alti e bassi. Se guardo le stelle del weekend vi trovo molto sereni e il cielo mi piace, come se improvvisamente nascesse un’idea. Potete anche pensare ad un cambiamento radicale, una casa, un viaggio. Chi passa da sogno a realtà avrà una soddisfazione. Oggi però giornata stanca”.

Oroscopo Paolo Fox, 15 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Oroscopo Paolo Fox, Leone problemi sul lavoro, Ariete buoni propositi, Capricorno non isolatevi, Gemelli servono stimoli

“Leone, avete bisogno di persone che vi vogliono bene ma volete che gli altri vi cerchino. In questi ultimi tempi vi siete resi conto che non tutti sono dalla vostra parte e il problema più grande si è visto nel lavoro. Decidete ciò che vi interessa entro i primi di maggio. Ariete, 4 stelle, occasioni in vista. Torna il cielo di propositi e buone iniziative, temi ricorrenti delle prossime settimane. In amore se avete chiuso da poco una storia non avrete voglia di un nuovo rapporto ma potrebbe nascere una grande amicizia o un lavoro di gruppo. Capricorno, una buona energia anche se a volte vi chiudete in se stessi. Quando vi isolate sono guai perchè non riuscite ad impattare sugli altri in maniera positiva e pensate che la solitudine sia il rimedio, ma questo non deve capitare. Cercate i contatti, perdere occasioni in questo periodo sarebbe sbagliato: da maggio un nuovo premio. Gemelli, settimana iniziata un po’ strana. Ci vuole un piccolo stimolo per fare le cose: perchè non organizzare qualcosa di divertente con la persona che amate? Dal 20 tutta un’altra situazione. L’amore per i Gemelli deve essere fonte di curiosità se no vi annoiate. ”.

Oroscopo Paolo Fox, 14 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Pesci a...

Oroscopo Paolo Fox, Toro stop a situazioni non interessanti, Scorpione cielo per relazioni, Acquario nasce l’amore, Vergine non vi curate di chi vi attacca, Pesci importanti relazioni sentimentali

Come sempre la classifica dei segni zodiacali e l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 16 febbraio 2023, si chiude con coloro che vivranno una giornata senza dubbio positiva: “Toro, una bella Luna che vi protegge. Dovete lavorare sul concreto e fare cose importanti ma chi non vi segue sarà contro di voi. Si potrebbe dire stop a situazioni non più interessanti. Segno Scorpione, cielo importante per relazioni e amicizie con incontri favoriti nella giornata di domenica. Se c’è qualcuno da amare questo è il momento giusto, troppe spese in casa. Acquario, 5 stelle, l’amore nasce a volte in maniera spontanea quando abbiamo a che fare con persone intelligenti ed è questo che vi sta capitando. Un po’ di cura per la forma fisica è necessaria. Vergine, non vi curate delle persone che vi attaccano, a volte se uno a successo viene guardato con sospetto. Avete una grande certezza che vi guida nel futuro. Pesci, per le relazioni sentimentali settimane molto importanti”.

Oroscopo Paolo Fox, 13-19 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Gemelli a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA