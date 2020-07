Oroscopo Paolo Fox 16 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2020

Ecco altri quattro segni per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 16 luglio 2020. Il Sagittario vive due due giornate confuse in cui c’è qualcosa da fare e però si rimanda. I referenti mancano e ogni giorno bisogna discutere e lottare per arrivare a fine giornata. Siete tra i segni che hanno digerito male la chiusura della primavera.

Oroscopo Capricorno: deve dire quello che pensa in amore. Chi ha tempo non perda tempo. Il tempo è importante per te. Anche il più forte e temperato ha voglia di andare avanti. Anno di grande importanza per chi lavora con il pubblico.

Oroscopo Acquario: è pieno di vitalità ma va concentrata altrimenti il rischio è quello di vivere in una bolla di sapone. Avete bisogno di amici e riferimenti ma anche di tranquillità. Siete turbati per cui dovete essere cauti.

Oroscopo Pesci: oggi sono molto turbati, in alcuni giorni vorreste buttare all’aria tutto. Quando abbiamo la pelle irritata anche il sole più lieve ci dà fastidio. Calma e sangue freddo, ritardi da colmare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA