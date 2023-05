Oroscopo Paolo Fox, 16 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Pesci…

E’ martedì 16 maggio 2023 e anche oggi andremo a fare il punto sugli astri con il consueto e atteso soroscopo di Paolo Fox . L’astrologo è stato ospite della piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, snocciolando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci, Gemelli, Sagittario

“Pesci, state attraversando una fase di rinnovamento in cui diventate più ostinati rispetto a prima, ma quanto vi costa far presente le vostre reazioni visto che per troppi mesi avete tenuto troppo dentro? Per ora dobbiamo decidere sul lavoro, e quindi sono possibili delle giornate un po’ vaghe e quella di oggi è una giornata un po’ strana. Gemelli, tutelatevi un po’ dal punto di vista fisico, siete persone sempre pronte a regalare sorrisi agli altri, per voi è importante il colloquio e la voglia di stare con gli altri ma ora serve un po’ di attenzione per voi stessi, dovete preoccuparvi di quali sono i vostri riferimenti, cielo molto utile per riflettere bene su scelte future. Sagittario, ci sono momenti in cui bisogna cambiare e fare cose nuove. In discussione alcune scelte, vi trovate in una condizione di scelta forzata. C’è un cielo di distacco dal passato al futuro che rappresenta un’incognita, anche se per voi le incognite sono stuzzicanti in quanto amate mettervi in gioco. Tempo di liberazione ma anche di rabbia”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Ariete, Scorpione, Leone, Acquario

“Bilancia, grande giornata. Tanti di voi hanno vissuto piccole o grandi polemiche, vi siete sentite stanchi. Per i rapporti d’amore un rinnovamento maggiore da giugno. Ariete, forse siete contrariati se ci sono persone che non vi danno risposte o se voleste garanzie lavorative per fine estate/inizio autunno. State più attenti a conti e questione legali. Scorpione, ci sono controversie da risolvere o forse il lavoro chiede un po’ di attenzione. La situazione cambia se stiamo parlando di un giovane o di un 50/60enne. Non è un periodo in cui si affrontano nuove responsabilità con tranquillità, anzi siete preoccupati per tutto. Leone, preoccupati per questioni riguardanti la famiglia, non vi abbattete anche voi, potrebbero cambiare punti di riferimento. C’è sempre qualcosa che non quadra come ad esempio sul lavoro, in casi eccezionali alcuni Leoni vorranno sentirsi liberi: è giusto farlo? Non agite in maniera troppo impulsiva. Acquario, detestate la slealtà e se in qualche modo vi sentite aggrediti a livello psicologico dall’esterno, non precipitate gli eventi, dovete verificare bene tutto, ma fra mercoledì e giovedì qualcuno perderà la pazienza”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Cancro, Toro, Capricorno

Ed eccoci arrivati alle principali posizioni della classifica dei segni zodiacali con l’soroscopo di Paolo Fox di oggi: “Vergine cielo che porta controversie con una buona soluzione. Siete in una botte di ferro o forse dovete fare di più: attenzione all’ambiente dove forse tutti vi sorridono davanti e poi quando vi girate piantano grane. Cancro, risveglio dei sentimenti, quale miglior occasione per parlare di emozioni perse nel tempo o per rimettervi in gioco? Stelle importanti per conferme pratiche. Toro, cielo importante, vivete opportunità e situazioni che calzano anche in amore. Capricorno, privilegiato dello zodiaco, tempo per mettersi in gioco e fare ciò che desiderate, amore un po’ sottotono perchè siete preoccupati per altro”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA