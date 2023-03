Oroscopo Paolo Fox, 16 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a…

E’ giunto il momento anche oggi, mercoledì 16 marzo 2023, di andare a scoprire l’oroscopo del noto astrologo della tv, Paolo Fox. Come di consueto ha fatto il punto sugli astri svelando la classifica dei segni zodiacali odierna ospite del programma di Rai Due, I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox, Ariete contrastato, Acquario fate chiarezza, Leone pretese da chi vi sta vicino, Pesci occhio alle emozioni

“Ariete un po’ contrastato. Siete un fiume in piena e travolgete tutto anche chi vi vuole aiutare. Siete presi da un’idea, da un progetto, rischiate di essere troppo prorompenti. State un po’ attenti evitando gaffe. Acquario, tutte le storie che non sono chiare dovranno essere rimesse in regola. Dovrete definire dei sentimenti in maniera diversa al passato. Leone, periodo senza grandi agevolazioni. Se dovete fare scelte di lavoro fatele entro il 15 maggio. Giornate in cui vi sentite poco ascoltati. Chi ama un Leone o una Leonessa cerchi di essere più presenti. Il Leone non chiede mai ma pensa che le persone che ama debbano dimostrare qualcosa di più. Pesci, ritrovate l’autostima e potete esporla agli altri. L’emotività gioca un ruolo primario nella vostra vita e Saturno regola questa situazione, forse ve la prendevate un po’ troppo per tutto, ed ora dovete regolare questa capacità di vivere le sensazioni in maniera meno forte, vedete le emozioni per quello che valgono”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno occhio ai rompiscatole, Sagittario confuso, Cancro mettete a posto l’amore

“Capricorno, siete sull’altalena ma dal 22 avrete un cielo fantastico. C’è qualche rompiscatole attorno, qualcuno è contro di voi. Ogni tanto c’è qualcuno che non la pensa come voi, realizzazione di un progetto può essere più facile da oggi. Sagittario, non ci sono grandi cambiamenti nel lavoro e nei rapporti con gli altri, ma è a livello di sensazioni, amicizie e amore che è cambiato qualcosa. Siete un po’ confusi o dovete sistemare questioni patrimoniali soprattutto se avete perso di vista qualcuno. Cancro, 4 stelle. Vi trovo carucci e sereni rispetto a inizio settimana. Sanare le incomprensioni d’amore è utile per trovare un buon equilibrio. Se avete un problema d’amore trascinate la tensione sul lavoro. Mettete a posto i conti dei sentimenti”.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli momento per esprimervi, Bilancia orizzonte sereno, Vergine, siete fatti di carne e ossa, Toro determinato e ironico, Scorpione arrivano novità

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 16 marzo 2023, con le posizioni migliori della classifica dei segni zodiacali: “Gemelli, weekend mi piace molto, se c’è una storia che vi coinvolge e vi intriga datevi da fare, questo è il momento migliore per esprimervi. Nuove regole anche per quanto riguarda il lavoro: cercate garanzie o volete maggiori soddisfazioni economiche. Bilancia, si intravede un orizzonte sereno. Da maggio molte cose cambieranno perchè sarete voi a cambiare. Cari Vergine, godetevi questa nuova Venere che rappresenta, amicizia, passione, relazioni, anche voi siete fatti di carne e ossa. Toro, gestite le cose in maniera determinata combinate con l’ironia per un periodo di grande forza. Scorpione, messa in prova di certi sentimenti, vorrete avere certezze in più e da questo punto di vista il weekend vi porterà qualche novità”.

