Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2023/ L’Ariete non sia precipitoso, tanti pianeti positivi per il Cancro

Oroscopo di Paolo Fox: settimana con la Luna buona per l’Ariete, il Toro si sente poco sostenuto

Ariete, ecco un momento di forza: il momento giusto per farti valere e sentire. Questa settimana avrà anche le Luna buona, in alcuni giorni, e tra martedì e giovedì potrebbe arrivare una bella notizia. Ti senti molto agitato perché vorresti immediatamente avere dei risultati che arriveranno comunque nel tempo. L’invito dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non essere troppo frettolosi: non bisogna correre rischi inutili, in un periodo in cui sei veramente frastornato e hai tante cose da fare, scegliere e gestire.

Toro, è un ottobre importante, perché Venere, Giove e Saturno sono molto attivi. Questo cielo è propizio per riportare in auge un sentimento, qualora fosse andato giù durante l’estate. Inoltre, questo periodo porta incarichi di grande rilievo e un buon recupero. È chiaro che tu ti sei impegnato tanto e forse hai anche colto al volo un’occasione, ma sei stanco e hai bisogno di sentirti più supportato. La giornata di oggi è ancora un po’ conflittuale dal punto di vista dell’umore, ma domani va meglio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, si apre una stagione di rinnovamento e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura anche di “sistemazione” di alcuni rapporti. Avrai notato che il punto debole di questo momento possono essere le amicizie e gli amori: anche chi ha una grande passione potrebbe non riuscire a vivere le relazioni come desidera. Sono giorni utili per coloro che devono stabilire nuovi contatti e rafforzare la propria figura professionale è importante.

Cancro, fase di recupero ed è auspicabile che le emozioni del cuore trionfino in questo periodo, in cui Venere torna in aspetto eccezionale, Saturno è in aspetto ottimo e Giove è molto solidale. Dal punto di vista economico, l’Oroscopo di Paolo Fox chiede un po’ di attenzione: forse ci sono degli impegni importanti per la casa o delle spese in più. Coltiva emozioni positive! Chi è solo deve andare avanti nella ricerca di un amore.

