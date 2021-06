Oroscopo Paolo Fox 17-18 giugno/ Cancro impegnato, Leone agitato in amore…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 17-18 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Con I Fatti vostri ormai in vacanza da qualche settimana, Paolo Fox continua a fare le previsioni per l’oroscopo in radio e attraverso la su App Astri di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 17 giugno, e per domani, venerdì 18 giugno? Prudenza in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete. È un periodo delicato, meglio evitare il più possibile discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno vi protegge e vi sostiene. I Toro che vivono una lunga relazione potrebbero sentire un po’ di noia. Saturno è contrario: non è il momento di avviare cambiamenti sul lavoro, anche se avete voglia di cambiare. Periodo delicato in amore per i Gemelli: è il momento di trovare il coraggio per votare pagina. Sul lavoro ci vuole cautela e pazienza. Il lavoro impegna il Cancro e porta via tante energie: resta poco tempo per le relazioni e per il partner. È necessario trovare un equilibrio tra le due cose. Il Leone vive un periodo di forte agitazione in amore, chi è single sta cercando un nuovo amore. Oggi la Vergine ha la Luna nel segno: vi aspettano emozioni forti nel weekend. Anche nel lavoro le stelle sono positive.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di oggi e quella di domani vedranno la Bilancia protagonista sul lavoro: Saturno è in ottimo aspetto e inizia un periodo di ripresa. Il weekend sarà all’insegna della passione. Lo Scorpione si prepara a vivere emozioni forti in amore: circondatevi di persone sincere. Sul lavoro ci vuole pazienza. I Sagittario che vivono una storia da tanto tempo presto si toglieranno belle soddisfazioni. Per i single potrebbero arrivare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare i conti con il vostro carattere esuberante. Per il Capricorno il fine settimana sarà all’insegna dell’incertezza, evitate discussioni inutile. Sul lavoro sono giornate impegnative ma ricche di soddisfazioni. L’Acquario domani avrà la luna contraria. Potrebbero esserci cambiamenti non da poco da affrontare: preparatevi a far fronte a eventuali contrattempi. L’oroscopo di Paolo Fox si conclude con il segno dei Pesci: non mancheranno discussioni e tensioni che però passeranno presto. Sul lavoro meglio non perdere la calma.

