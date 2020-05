Oroscopo Paolo Fox 17-22 maggio 2020/ Alti e bassi per Toro, Capricorno, Acquario e..

Pubblicità

Penultimo gradino per la classifica settimanale di Paolo Fox: cosa ci rivela il suo Oroscopo? L’astrologo ci parla tramite le pagine del settimanale DipiuTv per rivelarci che il Toro ha registrato tre stelline. La confusione aumenta e non bisogna pretendere che l’altro faccia ciò che si voglia. Possibili incontri importanti, ma spesso i nati del segno si mostreranno intolleranti. Discutono anche le coppie, ma sarà possibile fare progetti per l’estate. Agosto sarà di recupero, anche se per ora il cielo è nervoso. Nel Lavoro si faranno scelte importanti, ma sarà meglio risolvere i dubbi. Qualcuno si trasferirà e mantenere la calma non sarà semplice.

OROSCOPO CAPRICORNO: Il Capricorno è polemico, forse troppo nel week end. Qualcuno del passato potrebbe ritornare, ma è meglio valutare bene chi si vuole frequentare. Le coppie recuperano a metà. Ad inizio settimana ci saranno giornate pesanti ed un aumento delle difficoltà. Nel Lavoro si potrà far partire qualche progetto, una novità. Alcuni cambiamenti potrebbero persino portare lontano. Si potrà ripartire dopo un periodo di fermo.

OROSCOPO ACQUARIO: L’Acquario ha troppi stimoli e forse in Amore ci sono delle difficoltà anche nei rapporti appena nati. Le prossime settimane saranno utili per chi vuole vivere emozioni intense. Le coppie devono procedere con cautela, specialmente nelle giornate di giovedì e venerdì. L’intolleranza aumenta, così come il desiderio di trasgredire. Nel Lavoro l’energia non manca, anche se la tensione aumenta e il denaro scarseggia. Le occasioni ci saranno anche per chi si trova in crisi e in cerca di una soluzione.

OROSCOPO PESCI: I Pesci non vive un momento felice in Amore, magari perchè ha avuto vicino persone sbagliate. Cautela maggiore con Capricorno e Gemelli. Le coppie devono fare attenzione ai momenti di nervosismo, magari per via di qualche problema nato sul posto di lavoro. Nel Lavoro si procede a rilento e iniziano a farsi strada alcuni cambiamenti. La prudenza però non è mai troppa, soprattutto venerdì per via di alcuni disagi.

OROSCOPO: VERGINE E SAGITTARIO SETTIMANA COMPLICATA

Ultimo scalino della classifica settimanale di Paolo Fox: l’Oroscopo dell’astrologo italiano ci viene rivelato tramite DipiuTv, dove scopriamo quali segni hanno conquistato due stelline. La Vergine è ancora diffidente nei confronti dell’amore e ci metterà molto tempo prima di fidarsi di qualcuno. Cielo nervoso con recupero nel week end. Le coppie sono alla ricerca di un po’ di tranquillità e le tensioni non mancano con Vergine e Sagittario. Una maggiore pazienza potrebbe essere d’aiuto. Nel Lavoro si attraversa un periodo di riflessione, ma presto tutto ciò che si è fatto nel 2020 inizierà a dare i frutti che si desiderano.

OROSCOPO SAGITTARIO: Il Sagittario è teso e molto nervoso. Anche chi ha vissuto una storia nata per gioco o per caso inizia ad avere difficoltà nel relazionarsi con l’altro. Le coppie vivono un periodo particolare e sentono il bisogno di libertà. Qualcuno parla del futuro a due, mentre con Pesci e Cancro aumentano i conflitti. nel Lavoro ci saranno buone occasioni e si potrà programmare il futuro. Attenzione però alle polemiche, specialmente nella giornata di domenica.



