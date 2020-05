Oroscopo Paolo Fox 17-22 maggio 2020 e classifica/ Gemelli, Leone, Bilancia al top…

Pubblicità

I SEGNI AL TOP DELLE PREVISIONI SETTIMANALI DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna su DipiuTV per rivelarci le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco e la classifica settimanale. I Gemelli conquistano cinque stelline: Venere aiuta l’Amore e anche delle amicizie possono trasformarsi in qualcosa di più. Chi ha affrontato problemi in passato dovrà superarli. Le coppie in crisi ritrovano soluzioni, ma molto dipende dal problema a monte. Qualcuno ha a che fare con tradimenti o lavoro oppure problemi familiari: a seconda dei casi sarà possibile una ripresa. Nel Lavoro si potranno fare delle decisioni oppure programmare il periodo estivo. Buona opportunità in arrivo entro poche settimane.

OROSCOPO LEONE: I single del Leone vivono un momento di passione e può vedere crescere relazioni nate per gioco. Interessante venerdì pomeriggio, mentre chi è solo deve recuperare il tempo perduto. Le coppie non devono arrabbiarsi o discutere, magari per motivi economici. La stanchezza si fa sentire, ma si potrà discutere del futuro in modo positivo. Nel Lavoro bisogna fare di più del minimo indispensabile. Si potranno fare dei cambiamenti, chiudere dei rapporti. Lunedì o martedì utili per ottenere risposte.

OROSCOPO BILANCIA: La Bilancia vive un periodo interessante: Venere è favorevole e chi ha vissuto una separazione potrebbe incontrare qualcuno di intrigante. Cielo promettente per gli incontri e per le emozioni. Le coppie possono recuperare e chi è forte può pensare di ufficializzare un’unione o renderla legale. Aumentano le responsabilità per i figli e il bisogno di entrate. Nel Lavoro, il cielo promette conferme. Giugno regalerà maggiori soddisfazioni grazie a Saturno, Venere e Sole favorevoli.

OROSCOPO SCORPIONE: Lo Scorpione è stanco, soprattutto a metà settimana, ma presto potrà recuperare. Aumenta la passione, ma cautela con la gelosia. Ad agosto ci saranno opportunità in più. Le coppie possono trovare un punto d’incontro e qualcuno pensa ad un trasferimento. Le emozioni si fanno sentire, ancora di più nel week end. Nel Lavoro c’è aria di insoddisfazione, magari qualche discussione con un’azienda. Inizia un periodo di ripresa, ma attenzione alle liti nella giornata di mercoledì.

OROSCOPO PAOLO FOX: EMOZIONI PER ARIETE E CANCRO

L’Oroscopo di Paolo Fox ci parla ancora della classifica settimanale: su DipiuTv scopriamo che l’astrologo ha assegnato quattro stelline all’Ariete. I single del segno recuperano con Venere favorevole e possono vivere emozioni speciali. Aumenta il desiderio di amare ed essere liberi. Maggiori occasioni con Sagittario e Ariete. In coppia bisogna evitare gli scontri e recuperare l’unità. Si trova un nuovo equilibrio, ma le coppie che hanno visto turbolenze nel passato faranno maggiore fatica. Nel Lavoro le spese non cambiano. Chi lavora in proprio però potrà trovare un po’ di stabilità.

OROSCOPO CANCRO: Interessante il cielo del Cancro: Marte è favorevole e permette di amare di più. Ci si può fare avanti per chiarire situazioni in sospeso, ma fra domenica e lunedì potrebbe esserci qualche delusione. Le coppie vivono un momento particolare e anche chi sta insieme da tempo è in balia degli eventi. Cautela in famiglia. Nel Lavoro, Mercurio in transito dalla prossima settimana permette di fare scelte importanti per ripartire. La speranza non deve mancare, anche se il portafogli piange.



