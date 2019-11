Oroscopo Paolo Fox 17-22 novembre e classifica settimanale/ Cancro e Scorpione al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 17-22 novembre

Ritorna anche per questa settimana Paolo Fox con il suo Oroscopo: quali sono le novità per la classifica settimanale? Cinque stelline per il Cancro, che vive una situazione generosa anche dal punto di vista sentimentale. Incontri e rivoluzioni anche per chi ha già un partner. Le coppie possono recuperare dopo un periodo di distrazione. Le liti sono state troppe ed ora è meglio voltare pagina. Nel Lavoro ci potrebbe essere una chiamata importante. Stelle interessanti per chi lavora nelle vendite. I nati dello Scorpione possono pensare al futuro e fare scelte utili. Luna nel segno questa domenica, che regala sensualità. Al bando critiche e diffidenze, anche con se stessi. Le coppie recuperano in affetto, svoltano. Non perdere tempo con chi ti ha tradito. Nel Lavoro ci sono delle opportunità, ma è tutto da prendere con le pinze. Meglio evitare liti con il capo. In arrivo risposte entro fine mese. I single del Capricorno potranno contare sul ritorno di Venere per quanto riguarda i sentimenti. Incontri positivi, forse un rapporto importante entro l’autunno. L’importante è non chiudersi a riccio. Le coppie che stanno insieme costruiscono, chi si è separato supera la crisi e vola verso altri lidi. Marte non sarà più contrario da martedì e le tensioni potranno essere tenute sotto controllo. Risultati per chi lavora in proprio, qualche dubbio per i dipendenti. Chi ha intuizioni deve sfruttarle. I Pesci potranno superare i loro dubbi a fine mese, quando si verificherà qualche vittoria personale. La fine del mese in particolare porterà successo. Le coppie sono fragili, magari qualcuno ha già interrotto tutto. Chi è ancora in ballo può cercare un recupero grazie al dialogo. Nel Lavoro ci sono stati dei problemi, qualche malelingua forse. Entro fine anno ci sarà la svolta.

Oroscopo Paolo Fox: momento d’oro per il Sagittario

Seconda posizione per la classifica di Paolo Fox delle previsioni tratte dal suo Oroscopo. Quattro stelline per l’Ariete, sul piede di guerra per alcune situazioni. Meglio non arrabbiarsi. I single affrontano un mese di verifiche, ma è possibile pensare ad un incontro. Le coppie più solide ritornano ad essere vitali. Meglio evitare che terzi mettano becco sulla relazione, visto che qualcuno rema contro la coppia. Nel Lavoro ci sarà qualche dubbio, forse perché qualcosa è andato storto. In balia del fato, i nati del segno dovranno superare alcuni fastidi. Il Toro vive un mese importante per i sentimenti, in miglioramento grazie a Venere favorevole dalla prossima settimana. Meglio prendersi cura anche di se stessi e di non cedere a gelosie e test che mettano alla prova la persona che ti piace. Le coppie che sono già in crisi continuano a darsi battaglia. Cautela con le spese, che provocano diverse preoccupazioni. Meglio il Lavoro, grazie a Urano che da marzo è nel segno e invoglia ad essere innovativi. Metà settimana utile per parlare di nuovo di alcuni dettagli. I single della Bilancia possono intriganti, sensuali. Soprattutto da venerdì, grazie a Sole favorevole. Le coppie neonate hanno voglia di fare, magari pensano già a un figlio. Nel fine settimana sarà possibile vivere un’emozione importante da non trascurare. Nel Lavoro c’è un recupero, grazie a contatti da riprendere, utili per la carriera. Alcuni cambiamenti sono però inevitabili. Vive un momento d’oro il Sagittario, soprattutto in Amore. Tutto ciò che nasce adesso sarà positivo, anche se all’inizio i nati del segno potrebbero mostrare un po’ di impulsività. Chi è in coppia pensano ad un grande passo: sono favoriti tutti coloro che hanno fondamenta solide. Cielo favorevole per il Lavoro, anche se il calo si farà sentire nei primi giorni della settimana. Si possono risolvere dei problemi con il dialogo.

Oroscopo settimanale: Gemelli e Vergine meno “fortunati”

Prosegue la classifica settimanale di Paolo Fox: cosa ci dice l’astrologo sui segni che hanno registrato tre stelline? L’astrologo ci parla tramite DiPiuTv e ci svela che i Gemelli sono in balia delle emozioni. Il consiglio è di non perdere tempo con chi non merita e di evitare le provocazioni verso il partner. Recuperano invece le coppie che dall’anno scorso sono in crisi. Calma e volontà permettono di risalire la china. Nel Lavoro va bene chi è indipendente, anche se qualcuno ha cercato di mettere un freno. Cambiamenti possibili, da dicembre affari legali a favore dei nati del segno. La Vergine non deve sottovalutare le nuove conoscenze, ma può evitare di perdere tempo con chi non merita. Da martedì Venere sarà favorevole. Le coppie sono favorite, anche chi vive nuovi incontri. Si potrà recuperare un sentimento. Nel Lavoro ci si dà da fare, si preparano progetti e eventi che riguardano i primi mesi del prossimo anno. Dubbioso l’Acquario che ha trovato un partner da poco. Il cielo annuncia verifiche nei sentimenti, ma anche un forte desiderio di cambiare. Le coppie che stanno insieme da tempo sono silenziose: il consiglio è di parlare per evitare il peggio. Il fine settimana potrebbe essere utile per organizzare qualcosa. Nel Lavoro l’impegno potrebbe non dare i frutti sperati. Entro fine anno si potrebbero recuperare le uscite. Due sole stelline infine per il Leone, polemico e forse legato a chi ha già una storia. Le stelle sono d’aiuto, ma comunque la situazione verrà a galla prima o poi. Le coppie sono sotto pressione, incerte. Venere è favorevole e si può superare tutto. Meglio evitare di dare sfogo all’impulso di interrompere tutto. Nel Lavoro ci potrebbero essere cambiamenti, rivoluzioni. Qualcuno magari cerca di metterti in cattiva luce e sei arrabbiato. Di sicuro stanco per via degli ultimi eventi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA