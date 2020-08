Oroscopo Paolo Fox, 17 agosto/ Previsioni Capricorno, Pesci, Bilancia, Acquario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox è arrivato come sempre puntuale su LatteMiele, ecco quattro dei dodici segni analizzati. Capricorno: sottotono perché anche se c’è un grande amore si ha la testa altrove. Quando lavorativamente si è incerti si finisce per coinvolgere tutti quelli che lo circondano nell’agitazione. Le situazioni che nascono ora in amore non sono convincenti, chi ha una storia da tempo sente il partner lontano.

Oroscopo Sagittario: si recupera terreno tra oggi e domani. Una Venere contraria ha creato problemi alle coppie anche da lunga data. Il voler stare troppo insieme ha generato difficoltà. La voglia di trovare una situazione di sblocco c’è.

Oroscopo Pesci: il bel transito di Venere si deve sfruttare per incontrare una bella persona o ricucire uno strappo. C’è diritto ad essere sereni. Non lascia dubbi sui rapporti con gli altri questo mese. Con alcuni segni ci vorrebbe maggiore tolleranza. Attenzione a tradimenti e situazioni poco chiare che non portano da nessuna parte.

Oroscopo Acquario: si è instabili. È probabile che in questi giorni si debba ritrovare metodo e organizzazione, si è nel caos. Si devono usare queste doti per la propria attività. Non si è tranquilli in amore.



