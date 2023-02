Oroscopo Paolo Fox, 17 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Sagittario a…

Chiudiamo la settimana con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 febbraio 2023. Nonostante il giorno sfortunato per molti di noi le prossime ore saranno decisamente positive: ecco la classifica dei segni zodiacali direttamente da I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario pensieroso, Cancro attenzione all’amore, Leone non tirate troppo la corda

“Sagittario oggi un po’ pensieroso, programmate la giornata di domenica. Vi annoiate quindi perchè non organizzare un weekend di divertimento accanto a persone che vi vogliono bene. Se siete soli da tanto tempo arriverà una bella soddisfazione a fine mese. Siete un po’ giù a livello fisico. Cancro, 2 stelle, Giove vi ha un po’ rallentati in questi mesi. Ritengo che molti nati sotto questo segno si siano resi conto nel 2022 di non aver fatto tutto ciò che volevano o di non aver ricevuto una ricompensa. Oggi e domani attenzione in amore. Leone, 3 stelle. Non diventate polemici e nervosetti soprattutto se siete accanto ad una persona che non vi apprezza: evitate rompiscatole o comunque capite cosa c’è che non va in un legame per migliorarlo. Scelte di lavoro da fare entro inizi di maggio e non tirate troppo la corda in un rapporto fonte di tensione”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione attenzione alle spese, Ariete ritrovate voglia di fare, Vergine cambiamenti, Bilancia attenzione a chi vi sta attorno

“Scorpione, nulla vi scivola addosso e non riuscite a fare i superficiali. E’ troppo forte il desiderio di organizzare, essere di aiuto alle persone che amate. Siete confusi, avete problemi a livello economico, attenzione alle spese. Ariete, 4 stelle, ritrovate voglia di fare e di disfare. Con un cielo importante potrebbero esservi anche delle chiusure: con l’oroscopo buono colgo l’occasione per buttare tutto all’aria e ripartire. L’Ariete ama mettersi alla prova, in amore anche con uno stop si riparte. Vergine, cielo che porterà cambiamenti e rivoluzioni. Vi concederete solo alle persone desiderate, periodo di revisione molto saggio. Venerdì e sabato di riferimento per l’amore. Bilancia, attorno a voi persone che vi fanno arrabbiare. Alla Bilancia piace guardarsi allo specchio senza doversi recriminare nulla: se per troppo tempo avete nascosto un fastidio, o avete già parlato o state per farlo e ciò vi alleggerisce, attenzione però che le persone attorno non vi rimproverino per la vostra superficialità degli ultimi tempi”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci arrivano buone occasioni, Toro weekend importante, Acquario domenica elettrica, Capricorno grandi progetti, Gemelli domenica giornata importante

“Pesci, presto buone occasioni. Da domani Sole che vi impegna direttamente, cielo di emozioni nascoste, desiderio di parlare con persone che vi deve spiegazioni. Toro, weekend importante: se dovete chiarire qualcosa di decisivo, venerdì e sabato giornate buone, domenica un po’ di stanchezza. Ritrovate il desiderio di fare grandi progetti, da maggio Giove vi darà grande agio, quindi circondatevi delle persone giuste. Acquario, domenica un po’ elettrica, siete un po’ di corsa ma non arrivate all’ultimo minuto in un progetto. Amore torna protagonista, soprattutto quello libero. Capricorno, cielo per grandi progetti, siete fra i vincenti dei prossimi mesi. Amore più vicino. Gemelli, ben venga questo weekend. Domenica giornata importante, avete sempre questo modo di fare tranquillo, quando qualcosa vi crea problemi ve la fate scivolare addosso. Se avete accumulato troppi fastidi dovrete sbrogliare la matassa”.

