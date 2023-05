Oroscopo Paolo Fox, 17 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione…

Come ogni giorno scatta l’appuntamento fisso con l’soroscopo di Paolo Fox : anche oggi, mercoledì 17 maggio 2023, l’astrologo si è accomodato nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, esternandoci la sua personale classifica dei segni zodiacali per le prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Leone, Ariete

“Scorpione, due stelle, tanti motivi forse per essere nervosi ma non agitate le acque se pensate che una persona sia contro di voi, magari non è così, però sapete che di base siete un po’ sospettosi ma non perchè siete cattivi, è perchè quando vi affidate ad una persona non tollerate che improvvisamente qualcosa cambi. Oggi un po’ agitati anche per motivi banali, lasciate passare 48 ore. Leone un po’ preoccupato e un po’ sotto pressione, aspettate una risposta, siete preoccupati per una persona… voi siete iper protettivi e gelosi. Periodo che richiede maggiore presenza in generale, qualche fibrillazione a livello lavorativo. Ariete, forse siete in ansia per una questione burocratica o legale perchè volete vincere una sfida. C’è necessità di far quadrare i conti e possibili battibecchi in amore, ma tensione destinata a scomparire. Da giugno stelle fantastiche per le relazioni”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Acquario, Toro

“Sagittario, vi dispiace fare scelte che comportino stop ma siete grandi filosofi, persone eccezionali. C’è chi pur di vincere una sfida si rovina l’esistenza ma chi è maligno prima o poi la paga, non serve il vostro intervento in prima persona. Se fino ad oggi siete stati messi un po’ da parte, Saturno vi sta chiedendo di fare piazza pulita alle situazioni che non funzionano quindi è normale dare una vittoria ad un nemico pur di stare bene, state sereni con voi stessi. Acquario, un po’ di agitazione che potrebbe portare a qualche qui pro quo, non conviene tirare troppo la corda. Se avete bisogno di soldi forse dovrete accettare una mediazione, cielo che porta in grande evidenza l’amore ma se l’Acquario vive un rapporto un po’ offuscato serve fare chiarezza da giugno. Toro, 4 stelle. Chi non è con voi è contro di voi, state allontanando chi vi ha bloccato. Fate il vostro gioco, se già siete stabili questo Giove renderà più forte la vostra capacità di azione”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Bilancia, Gemelli, Capricorno, Cancro, Pesci

L’soroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, si conclude così: “Vergine, spazio ai progetti ma adesso dovrete chiedervi se è giusto fare la cosa più conveniente o più importante: fate i vostri conti. In amore consiglio molta attenzione. Bilancia, graduale recupero. Siete pronti a ritrovare la tranquillità che avete perduto. Pensate di essere stati sottoposto ad un po’ di attenzione, rapporti utili da ricucire. Gemelli, cielo di vigore, divertimento, utilizzate il sorriso come valvola di sfogo per i pensieri. Capricorno, chi ha seminato bene nel passato avrà di più. Tanti avranno grandi risorse, amore riprenderà il prima possibile, forse da giugno. Cancro, vi sentite più forti e innamorati, si chiude un programma? Se ne apre un altro, il tempo vi darà ragione. Pesci, oggi un bel recupero anche dal punto di vista emotivo, dite ciò che pensate, l’amore è più vicino di quanto possiate pensare”.

