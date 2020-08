Oroscopo Paolo Fox, 18-19 agosto/ Previsioni oggi e domani: Toro al top e…

Oroscopo Paolo Fox, 18-19 agosto: i segni top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top di oggi e domani, 18-19 agosto. Toro: in amore si deve trovare la strada giusta per ottenere risposte. Ci sono molte cose da fare professionalmente parlando. Da domani ci sarà nuovamente un po’ di serenità. Gemelli: la Luna favorevole ha fatto iniziare bene la giornata. C’è voglia di novità soprattutto sul lavoro. Da domani si potrebbe tornare a vivere qualche discussione. Pesci: in amore si vola e anche dal punto di vista pratico si risolve qualche questione annosa. In amore attenzione domani a non cadere nella polemica.

Bilancia: la Luna è decisamente positiva. Rimane difficile prendere delle decisioni repentine. Da domani alcuni pianeti daranno un ulteriore mano. Leone: la Luna è nel segno in un momento in cui ci sarà forza per superare la tensione. Sull’amore c’è una visione positiva in vista del weekend. Domani ci sarà la forza per recuperare. Vergine: dopo un periodo in cui si è rimasti particolarmente soli ci sarà la possibilità di recuperare rapporti sociali. A livello psicofisico ci sarà forza per dare una sterzata.

Previsioni oggi e domani, segni flop

I segni flop ci arrivano dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani. Ariete: si devono evitare emozioni negative. Di certo sul lavoro è importante cercare di concentrarsi per superare tutte le incertezze vissute in questo periodo. Da domani ci sarà una timida ripresa. Cancro: si deve fare attenzione ai parenti più stretti in un momento in cui c’è un po’ troppa tensione. Domani andrà meglio. Scorpione: la Luna è dissonante in questo periodo con delle delusioni da superare. Da domani non si dovrà sicuramente perdere la pazienza, sarà dunque proficuo rinviare le discussioni che nasceranno.

Sagittario: alcuni sono alla ricerca di una soluzione a un problema personale e per questo le prossime ore saranno dense di significato. Da domani ci sarà poi la forza di recuperare, ma servirà pazienza. Capricorno: si devono rimandare delle decisioni a settembre in un momento in cui le complicazioni sul lavoro sono davvero difficili da superare. Acquario: non corrono rischi le storie iniziate da poco. Questo è un periodo in cui si vivono sicuramente dei dubbi. Da domani si dovrà cercare di essere maggiormente positivi.

