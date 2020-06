Oroscopo Paolo Fox, 18-19 giugno 2020/ Oggi e domani previsioni: Toro top, Leone flop

Oroscopo Paolo Fox, 18-19 giugno 2020: i segni al top

Ecco i segni al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani, 18 e 19 giugno 2020. Ariete: presto potrebbero essere delle belle novità in amore oltre a nuovi compiti sul lavoro. Nella giornata di domani ci sarà bisogno di mettere in chiaro delle situazioni. Nonostante il segno sia in crescita ci vorrà ancora un po’ di tempo. Toro: la Luna nel segno regala ottime risposte. Nonostante questo ci sono tante cose da sistemare. Nelle prossime 24 ore ci saranno delle ottime sensazioni. Cancro: la Luna è favorevole in questo momento. Non si deve sottovalutare niente dal punto di vista del lavoro. Grazie alla Luna si potrà sfruttare con grande attenzione la giornata di domani. Sul lavoro si devono avanzare delle richieste, ma sempre con tatto e senza esagerare.

Vergine: in amore possono arrivare delle situazioni molto intriganti. Anche sul lavoro arriveranno delle risposte che permetteranno di fare chiarezza. Si devono evitare dei compromessi con un cielo prezioso e che permette molto. Bilancia: per l’amore questa è una giornata intrigante. Sul lavoro poi ci saranno delle importanti possibilità. C’è voglia di rimettersi in gioco e si potrà fare già da domani. Sagittario: il segno vive un momento interessante sul lavoro per il quale si cullano progetti importanti. Se oggi c’è un recupero in amore, domani arriverà la necessità di capire come fare per gestire tutto con emozione e tranquillità.

I segni flop dell’oroscopo di oggi

Passiamo ora ai segni flop sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: il segno è decisamente stanco e agitato. Sicuramente ci saranno delle cose importanti sul lavoro anche perché domani entrano in buon aspetto nell’orbita la Luna e Vergine che garantiranno anche energia. Leone: arrivano delle sfide intriganti in questo momento, anche se domani servirà prudenza per evitare problemi. Il cielo in questo momento promette cose interessanti sotto il punto di vista del lavoro. Scorpione: la Luna continua ad essere opposta, questo però non vieta di sognare e da domani ci saranno risposte importanti nonostante Venere non sia coinvolgente come accaduto in passato.

Capricorno: la giornata di oggi potrebbe essere interessante, ma non si deve assolutamente dare tutto per scontato. Venere sarà neutrale con Marte e Giove favoriti già da domani. Acquario: i sentimenti non sono facilissimi da gestire in questo momento. Ci si dovrà impegnare per riuscire a cambiare. Nelle prossime 24 ore ci saranno delle soluzioni per cercare di capire cosa si vuole in amore. Pesci: si recupera dal punto di vista dell’amore anche se la giornata rimane molto particolare. Sul lavoro poi si aspetta una chiamata che potrebbe permettere di dare una svolta. La Luna rimane contraria.



