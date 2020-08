Oroscopo Paolo Fox, 18 agosto/ Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 agosto 2020

Ecco altri quattro segni per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sagittario: si devono chiudere le situazioni importanti entro martedì, senza ritardare nulla. La prima parte dell’anno è stata difficile per l’amore. Certe coppie hanno scoperto difficoltà. Ora le stelle sono migliori, si è in crescita. A settembre il segno sarà più attivo.

Oroscopo Capricorno: si deve ricevere una buona notizia per stare bene, di tipo pratico e lavorativo. La vita è cambiata e anche se si è lasciato un luogo caro ora ci sono meno disturbi e non si è più presi da cose che non avevano segno. E’ un anno che togliendo il superfluo permette di correre in maniera libera.

Oroscopo Acquario: si è frastornati, stanchi, in ritardo sui tempi. Ci sono fastidi di stomaco e intestino. Si vive bene nella confusione perché si è creativi ma se la confusione diventa troppa ci si deve far aiutare. La Vergine è un caro amico perché anche se si è all’antipodi l’amicizia è stabile.

Oroscopo Pesci: fino a venerdì ci sarà una pausa di riflessione, non si mette in discussione l’amore con Venere favorevole. Ma c’è un’agitazione interiore. Si perde la testa per amore e se c’è una persona che si tira indietro piace ancora di più. Qualche parente ha troppe pretese o magari si pretende troppo da parte del segno.



