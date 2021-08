Oroscopo Paolo Fox 18 e 19 agosto/ Ottimo il Sagittario, tensioni per il Cancro

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, rubrica che racconta segno per segno quello che le stelle hanno in serbo. Partiamo quindi con le previsioni generali per oggi, 18 agosto. Iniziamo come di consueto con l’Ariete, oggi sotto l’occhio di tutti. È per questo che è meglio evitare discussioni. Al Toro Fox consiglia di approfittarne per ricaricare le batterie ed evitare le tensioni. Il Gemelli continua a pensare troppo: trovate soluzioni più semplici ai vostri problemi. Continuiamo col Cancro che ha eccessi di nervosismo in vista. State attenti.

Giorno tranquillo e da assaporare per il Leone: il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! La Vergine deve invece rallentare e controllate la salute. Per la Bilancia giornata perfetta per le attività di gruppo e il lavoro di squadra. Lo Scorpione dovrà controllare meglio le sue emozioni ed energie. Buona giornata per il Sagittario, tra conversazioni appaganti e positività. Momento dedicato al riposo per il Capricorno, buon umore invece per l’Acquario. Saranno febbrili e vulnerabili i Pesci: scaricate lo stress!

Quali sono invece le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per domani, 19 agosto? All’Ariete diciamo di mantenere cautela sia in amore che sul lavoro. Cambiamenti in vista in amore per il Toro, che potrà risolvere dei drammi. Nuove opportunità per i Gemelli, la cui giornata però non inizia al meglio. Compromessi sul lavoro per il Cancro che vivrà una giornata particolare per quanto riguarda l’amore.

Ottimi incontri emotivi in vista per il Leone. Un buon dialogo permetterà alla Vergine di risolvere piccole incomprensioni amorose. Dovrà invece agire con calma la Bilancia e avere tanta pazienza. Dubbi in amore per lo Scorpione che rimane alla ricerca di concretezza. Favoriti nuovi accordi e progetti per il Sagittario, bene anche per il Capricorno che scioglierà alcuni dubbi che l’affliggono. Deve sciogliersi l’Acquario ed essere meno razionale in questo nuovo giorno. Infine, secondo Paolo Fox, i Pesci dovranno rimettere insieme i pezzi di una storia un po’ complicata.

