Oroscopo Paolo Fox, 18 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone…

E’ tutto pronto anche oggi, giovedì 18 maggio 2023, per il consueto appuntamento con l’soroscopo di Paolo Fox : l’amato astrologo è stato ospite del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, regalandoci la sua personale classifica dei segni zodiacali odierna.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Acquario, Scorpione, Sagittario

“Leone, ci sono tensioni, tanti di voi sono in ansia, qualcuno non dorme per un problema o magari aspetta una risposta che può riguardare la propria vita o quella di qualcuno a cui si tiene tanto. Non riversate agitazione in amore. Acquario, agitazione nei rapporti con gli altri, è una classica giornata in cui si perde tempo. Se qualcosa non va bene, meglio far scivolare le cose addosso, oggi contate fino a 10. Un po’ di calo fisico ma si recupera. Scorpione, in questo momento se siete costretti a fare scelte di lavoro o personale inimmaginabili avete un po’ un senso di rivalsa che forse è meglio da tenere sotto controllo. Meglio dimenticare e fare finta di nulla, dovete tenere alla vostra tranquillità. Sagittario, siete fra coloro che quando c’è un problema anzichè perdere tempo per capire motivazioni o portare avanti qualcosa di poco gradevole, alzate i tacchi e ve ne andate. Non dovete per forza cambiare grandi cose ma vi trovate nella condizione di tagliare rami secchi, che forse dovevate fare a inizio anno. Amore neutro”.

Oroscopo Paolo Fox 18-19 maggio/ Le previsioni di oggi e domani segno per segno

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Cancro, Vergine

“Capricorno, dovete chiedervi se vi siete un po’ troppo ritirati. Siete solitamente dei grandi eremita perchè i momenti migliori li passate da soli o con poche amicizie fidate. Avete bisogno di ritrovare stabilità, consigliatevi con gli altri, se avete avuto un problema di fiducia, adesso andate oltre, cielo plumbeo per le relazioni, in recupero da giugno. Cancro, non dovete per forza fare la prima mossa, sono gli altri che si avvicinano a voi. Siete un po’ permalosi ma non è un difetto, siete romantici e positivi, ovvio che pesa questa grande emotività ma potete indirizzarla verso qualcosa di positivo. Avete sempre un cuore giovane. Vergine, non dovete perdere di vista gli orizzonti, che sono un po’ cambiati. E’ come se dobbiate aspettare le coincidenze di un treno. Sembra che finalmente siete partiti ma poi dovete fermarvi, e quindi ripartire. Ogni volta c’è un nuovo traguardo e una nuova destinazione, cosa fare? Tracciare nuovi orizzonti”.

Oroscopo Paolo Fox, 17 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione...

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Toro, Bilancia, Pesci, Gemelli

La classifica dei segni zodiacali e l’soroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 maggio, giunge così al termine con le posizioni al top: “Ariete, l’impeto non manca, avete grande capacità di lavorare, necessità di mettere a posto contenziosi, magari una causa o un problema di famiglia. Toro, 5 stelle, cielo che aiuta quelli che sanno fare. Sapete fare le cose ma dovete essere appassionati. Adesso Giove dà fortuna, quindi bisogna dargli spazio per far crescere tutto ciò che vi porterà fortuna nelle prossime settimane, anche in amore. Bilancia, tempo per ritrovare una nuova emotività e di stare meglio, torna una bella carica, per l’amore meglio giugno mentre per il lavoro potete già muovervi. Pesci, cielo migliore, avete un grande desiderio di amore, non abbiate paura di lanciarvi. Gemelli, queste giornate saranno utili per immettervi in gioco, nuove proposte accettate ma diffidate da soluzioni troppo semplici”.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 15-21 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

© RIPRODUZIONE RISERVATA