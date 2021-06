Oroscopo Paolo Fox 19-20 giugno/ Cancro nervoso, amore top per gemelli e sagittario

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 19-20 giugno per ariete, toro, gemelli, cancro, leone e vergine

Come sarà il weekend per i dodici segni zodiacali? Come sempre, a fornire dettagli sulla sfera sentimentale e professionale dei segni è Paolo Fox che, con I Fatti Vostri ormai in vacanza, continua a dare i consigli attraverso l’App Paolo Fox. Per l’ariete, il weekend sarà all’insegna della stanchezza. Le coppie dovranno provare ad evitare discussioni mentre sul lavoro la situazione sarà migliore. Per i nati sotto il segno del toro alla ricerca dell’amore, il weekend sarà l’occasione per guardarsi intorno. Sul lavoro, invece, sarà meglio essere prudenti nonostanti molti siano stanchi di svolgere sempre le stesse mansioni. Fine settimana positivo per i sentimenti anche per i nati sotto il segno dei gemelli che hanno voglia di lasciarsi andare all’amore. Per quanto riguarda la sfera professionale ed economica, invece, attenzione alle spese. Momenti di nervosismo per il cancro che dovrà provare a mantenere la calma sia in amore che sul lavoro mentre il leone vivrà delle giornate positive per quanto riiguarda i sentimenti mentre sul lavoro la stanchezza comincia a farsi sentire. Domenica favorevole in amore per i nati sotto il segno della vergine che, anche sul lavoro, potrà contare su scelte positive.

Oroscopo Paolo Fox: il weeekend di bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

I single del segno della bilancia, con la luna favorevole, potranno guardarsi intorno e fare incontri interessanti. Sul lavoro, invece, sono in arrivo molte novità. Weekend dubbioso in amore per i nati sotto il segno dello scorpione che, tuttavia, potranno approfittare del sabato e della domenica per esporli al partner. Periodo duro, invece, per quanto riguarda il lavoro. Amore a gonfie vele per il sagittario anche se ci potrebbe essere qualcuno che continua a tenere il piede in due scarpe e dovrà fare attenzione. Sul lavoro, il weekend potrebbe portare ad incontri professionali interessanti. Fine settimana delicato sia in amore che sul lavoro per il capricorno che dovrà fare attenzione alle parole che dirà. L’acquario, invece, sta vivendo un periodo positivo in amore e sul lavoro anche se potrebbe dover affrontare delle spese mentre i pesci, infine, si godranno un fine settimana emozionante in compagnia del partner in attesa di un autunno ricco di novità per la sfera professionale.

