Oroscopo Paolo Fox 19-20 luglio 2021/ Cancro nostalgico, Leone soddisfatto

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 19-20 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, lunedì 19 luglio, e per domani, martedì 20 luglio? Ariete deciso e risoluto in amore grazie al favore di Venere. Bene anche il lavoro grazie all’aspetto di Marte: nuovi contratti o collaborazioni in vista. Oggi i nati sotto il segno del Toro sono molto agitati: mantenete la calma ed evitate discussioni. Le finanze non sono al top. Dal 22 luglio avrete Venere favorevole. La giornata di oggi per i Gemelli sarà all’insegna delle discussioni, soprattutto sul lavoro. Anche domani ci sarà un certo nervosismo. La Luna in opposizione chiede prudenza. Giornata all’insegna della nostalgia per il Cancro: voltate pagina e guardate al futuro. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti per l’autunno. Grandi soddisfazioni per il Leone, il quadro astrale è favorevole. La Luna è a favore della Vergine: lasciatevi travolgere da un’ondata di positività. Sul lavoro ci vuole fiducia e lavoro di squadra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sarà moto positiva in amore per la Bilancia: nuovi incontri per i single. Per quanto riguarda il lavoro, avete recuperato le energie necessarie per agire con determinazione. Dubbi in amore per lo Scorpione: dovete decidere da che parte stare. Venere sarà nel segno a partire dal 22 luglio. Miglioramenti anche sul lavoro. La giornata di oggi sarà caratterizzate da tensioni in amore per il Sagittario. Sul lavoro evitate di fare scelte azzardate e soprattutto non esagerate con le spese. Oggi il Capricorno dovrà risolvere alcuni problemi familiari. In amore è un buon periodo per i single del segno. Sul lavoro avete buone idee. Giornata all’insegna della prudenza in amore per i nati sotto il segno dell’Acquario. Evitate le discussioni con il partner, per motivi banali. Sul lavoro aver voglia di cambiamento, ma non è ancora arrivato il momento più opportuno. Giornata positiva per i Pesci mentre a fine mese potrebbero esserci discussioni. Capitolo lavoro: avanzate con calma le vostre richieste!

