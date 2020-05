Oroscopo Paolo Fox, 19-20 maggio 2020/ Oggi e domani: Toro top, Ariete flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 19-20 maggio 2020, Oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni top tra oggi e domani, 19-20 maggio 2020. Toro: sul lavoro ci potrebbero essere delle intuizioni interessanti. La Luna entrerà nel segno per permettere di gestire tutto con maggiore facilità. Presto si dovranno fare delle scelte molto importanti. Leone: Venere è pronta per tornare favorevole insieme a Mercurio. Si deve fare molta attenzione al lato economico. Da domani invece serve fare attenzione in amore dove si potranno raggiungere degli accordi interessanti. C’è un progetto importante da portare a segno.

Bene Vergine, Scorpione e Acquario

Vergine: questo è il momento giusto per riuscire a parlare con una persona importante. Venere è però contraria e lo sarà fino all’inizio di agosto, questo può spaventare il segno. Attenzione ai problemi sotto il punto di vista del lavoro. Scorpione: Giove è davvero interessante e può aiutare a lavorare a progetti futuri. Non si deve però esagerare, facendo il passo più lungo della gamba. Arriveranno delle ottime sensazioni, cercando di evitare dei conflitti a livello professionale. Acquario: quella di oggi per il segno è una giornata intrigante, ma non si deve cercare per forza una risposta a tutto. Si deve andare con i piedi di piombo in tutte le relazioni d’amore evitando di trovarsi di fronte a dei rischi.

I segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox

Ecco invece i segni flop per le prossime 48 seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: il segno sta vivendo un grande stato di agitazione, con poche emozioni legate al cuore ma a volte tante situazioni difficili da gestire. Non si deve fare il passo più lungo della gamba. Da domani ci sarà un Sole pronto a tornare favorevole insieme a Mercurio e Venere. Gemelli: ci sono molti pretesti per discutere, ma se si rimane calmi si può tenere la situazione sotto mano. Nelle prossime ore si aprirà un cielo molto importante per quanto riguarda i sentimenti. Attenzione a chi improvvisamente può cambiare idea. Cancro: con i soci sul lavoro o con i colleghi si deve attuare una precisa strategia per evitare complicazioni. La Luna dissonante può creare dei problemi. Attenzione ai progetti futuri che potrebbero essere minacciati da un cielo incerto. Bilancia: la Luna è opposta in questo momento, ma comunque si potrà reagire per trovare la forza per andare avanti. L’opposizione in questione andrà ancora avanti. Si devono gestire i soldi con grande attenzione.

Sagittario, Capricorno e Pesci male

Sagittario: l’obiettivo è quello di vivere delle emozioni diverse anche se un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire sulle spalle. Le prossime 24 ore porteranno a una giornata davvero intrigante. Si potrà risolvere qualche problema molto presto. Capricorno: c’è stress in amore, ma nel lavoro non è che vada meglio visto che ci saranno dei dubbi e dei ritardi. Da domani il cielo però sarà favorevole e regalerà delle risposte. Pesci: ci sono dei dubbi a livello sentimentale. Sul lavoro si deve rimanere concentrati. Il cielo è insicuro verso il futuro, si deve trovare presto una soluzione per far quadrare tutto.



