Oroscopo Paolo Fox 19-24 aprile/ Cancro e Scorpione: settimana tra alti e bassi

Paolo Fox, previsioni settimanali dell’oroscopo per il Cancro

La classifica settimanale di Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano protagonisti della rubrica che DipiuTv dedica agli amanti delle stelle. Fra i segni che hanno conquistato quattro stelline troviamo il Cancro: le delusioni del passato pesano ancora, ma ci si avvicina ad un’estate più che interessante per gli affari di cuore. Le coppie che hanno resistito alla crisi sono in fase di recupero. Chi ha il partner lontano invece vorrebbe ricevere delle dimostrazioni d’amore. Nel Lavoro si può agire: Saturno non è più opposto e c’è campo libero per imboccare nuove strade, fare dei cambiamenti.

OROSCOPO PAOLO FOX: SCORPIONE IN CRISI

Il Leone parte alla grande secondo l’oroscopo di Paolo Fox. I cuori solitari potranno dichiararsi o entrare in contatto con chi fa battere il cuore. Le coppie proseguono al meglio, anche quelle nate da poco. Qualcosa però andrà chiarito. Nel Lavoro si possono realizzare i progetti grazie alle idee che emergono in questo periodo. Cautela con l’impulsività, specie se riguarda il portafogli. Lo Scorpione è in crisi da qualche tempo e i disagi non mancano in Amore. Anche se il cielo è più sereno, potrebbero esserci ancora dei conflitti. Maggiore cautela con Scorpione e Toro. Le coppie possono rimettere ordine alle questioni in sospeso, ma attenzione al mercoledì in cui il novilunio complicherà tuto. Nel Lavoro andranno chiarite tutte quelle situazioni che non vanno, ma solo ad inizio settimana. Finanze ancora in calo.



