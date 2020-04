Oroscopo Paolo Fox 19-24 aprile/ Toro, Gemelli, Bilancia e Capricorno al top

Pubblicità

Paolo Fox, i segni al top e le previsioni dell’oroscopo settimanale

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto a farci compagnia anche questa settimana: rivelata la nuova classifica per tutti i segni dello Zodiaco. L’astrologo ci parla tramite le pagine di DipiuTv, rivelandoci che il Toro ha registrato cinque stelline. I nati del segno hanno diversi pianeti a favore, anche se continuano ad essere esigenti in Amore. Soprattutto chi ha chiuso da poco una storia. Le coppie sono in fase di rallentamento, a causa di progetti che non procedono, per via delle scelte fatte. Anche nel Lavoro si dovranno tenere in conto dei ritardi, ma la riconferma è dietro l’angolo. I Gemelli possono sfruttare Venere per recuperare in Amore. Fine mese interessante, soprattutto per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Le coppie hanno ancora dubbi per questioni in sospeso. Meglio agire se si può migliorare. Cielo interessante per il Lavoro, ma alcune strade interrotte l’anno scorso vanno riviste. In lento recupero.

Che settimana sarà per Bilancia e Capricorno secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

La Bilancia vuole vivere un nuovo amore e Venere sarà d’aiuto. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox ci vuole cautela però con chi è distante: la passione potrebbe spegnersi presto. Le coppie possono andare avanti, anche a fronte di una discussione o un tradimento. Soluzioni in arrivo anche per le questioni che riguardano casa. Giugno sarà migliore. Nel Lavoro si dovrà fare una scelta, un po’ come accade da inizio anno. Adesso sarà utile fare le richieste che riguardano la seconda metà dell’anno. Il Capricorno ha Venere in posizione neutrale, ma può comunque parlare d’amore. Forse ci si aspetta qualcosa dagli altri. Periodo interessante per chi vuole trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Le coppie sono favorite dalle stelle, che richiedono però di scegliere fra passato e presente. Nel Lavoro si possono fare progetti duraturi. La speranza aumenta e il cielo sarà ancora più interessante a fine mese.



