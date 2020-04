Oroscopo Paolo Fox 19-24 aprile/ Vergine, Ariete, Sagittario, Pesci in crisi

Pubblicità

PAOLO FOX, OROSCOPO SETTIMANALE: TENSIONI PER PESCI E ACQUARIO

Ultimo scalino per la classifica settimanale di Paolo Fox: l’Oroscopo del noto astrologo ci viene annunciato su DipiuTv, dove scopriamo che l’Ariete ha centrato tre stelline. Venere è favorevole e l’amore può essere rinnovato, anche se alle spalle c’è un periodo pesante. Maggio e giugno regaleranno delle novità. Le coppie sono in crisi e forse qualcuno ha già chiuso. Il cielo spinge a valutare con calma le relazioni. Nel Lavoro si possono portare avanti progetti bloccati da qualche tempo. Meglio puntare però sul sicuro, visto che Saturno è favorevole. La Vergine continua a riflettere sulle questioni d’amore e rimette in discussione alcuni rapporti. Cautela con le polemiche, soprattutto nel fine settimana. Le coppie discutono a causa di Venere polemica, ma meglio non troncare del tutto le storie importanti. Nel Lavoro ci sono responsabilità in più e forse gli impegni sono troppi. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere buone notizie. Il Sagittario ha Venere in opposizione, una situazione non semplice per gli affari di cuore. Qualcuno chiude, altri si chiamano fuori dai giochi. Giovedì e venerdì utili per la creatività e la fantasia. Le coppie sono tese e bisogna fare un bilancio della situazione. Vanno evitati però i litigi inutili. Nel Lavoro si procede con lentezza, ma la crescita c’è. Si può pensare al futuro: nei prossimi mesi la forza aumenterà sempre di più.

PESCI, ACQUARIO SETTIMANA DIFFICILE SECONDO L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox Anche i Pesci sono tesi e deve evitare a tutti i costi ogni discussione in Amore. Chi vive una storia neonata non è ancora convinto dei passi da compiere. Le coppie sono polemiche, ma nella seconda metà della settimana ci si potrà riavvicinare. Meglio comunque tenersi alla larga da rancori e vecchi conflitti. Nel Lavoro, Giove favorevole regala un traguardo a fine aprile. Venerdì però sarebbe meglio staccare la spina. Infine abbiamo l’Acquario, l’unico segno con due stelline. Venere è interessante e si può credere nell’amore. Meglio però non esagerare nel ricercare persone originali e puntare di più sulla propria tranquillità. Le coppie che hanno vissuto delle crisi potrebbero crollare del tutto. Giovedì alcuni rapporti verranno messi alla prova. Nel Lavoro ci sono stati dei cambiamenti e parecchie tensioni. Forse si vorrebbe cambiare progetto, mansione. Adesso si può agire.



