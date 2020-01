Oroscopo Paolo Fox 19-24 gennaio/ Pesci, Gemelli, Cancro e Capricorno al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 19-24 gennaio: i segni al top

L’Oroscopo di Paolo Fox ci aiuta a scoprire le sue previsioni per tutti i segni, così come la classifica settimanale. Uno degli appuntamenti imperdibili su DipiuTV: quali segni hanno ottenuto cinque stelline? Primo posto per il Cancro, grazie a Venere in transito importante. Sentimenti al Top: chi è alla ricerca di una relazione potrà ottenere qualcosa, ma meglio tenere alla larga il pensiero degli ex. Chi ha discusso invece si può liberare. Le coppie sono tese, nervose. Le relazioni in crisi non si possono recuperare, anche se i cancerini ci provano per via della loro passione per le storie difficili. Nel Lavoro, favoriti coloro che lavorano in autonomia, ma le spese sono in aumento. I single del Capricorno hanno Venere dalla loro parte: si può togliere il freno a mano e lasciarsi andare ai sentimenti. Le coppie possono affrontare tutto con forza, ma i più fortunati sono i giovani e chi non vive una crisi. Qualcuno pensa a matrimonio e convivenza. Nel Lavoro, favorito chi opera nella ricerca e chi sta creando società o gruppi. Interessante anche il cielo di chi lavora a provvigione.

I Pesci non devono avere paura dei sentimenti, visto che Venere è nel segno e possono nascere nuove storie. Forse persino più di una. Le coppie discutono per via di problemi familiari. Magari qualcuno rema contro i nati del segno, soprattutto se si hanno in mente dei progetti. Nel Lavoro, sbloccate vendite e acquisti. Tra quindici giorni il cielo sarà ancora più sereno: le azioni non mancano. Quattro stelline per i Gemelli, con un cielo splendido per le relazioni. Anche se i nati del segno hanno un po’ perso la fiducia. Pesanti i giorni di lunedì e martedì. Le coppie possono risolvere le crisi, anche in caso di tradimento. Si recupera su tutti i fronti. Nel Lavoro, il consiglio dell’astrologo è di frequentare persone nuove per aumentare la creatività. Rimboccarsi le maniche se si hanno delle buone idee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA