OROSCOPO PAOLO FOX 19-26 LUGLIO 2020 E CLASSIFICA/ Cancro e Leone i segni al top

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala la nuova classifica settimanale per tutti i segni dello Zodiaco. Direttamente dalle pagine del settimanale DipiuTV, l’astrologo ci svela quali segni hanno conquistato cinque stelline: i Gemelli vivono un periodo d’oro per quanto riguarda i sentimenti. Qualcuno ha già fatto degli incontri e gli amori di adesso sanno di romanticismo e poesia. Le coppie possono risolvere con maggiore facilità discussioni e tensioni. Periodo utile per capire che cosa non va. Nel Lavoro, favorito il recupero e possibili novità in attivo. Attenzione nella giornata di giovedì a causa di Luna contraria. I single del Cancro hanno Venere in posizione neutrale, che sarà nel segno dal 7 agosto. L’amore sarà in crescita e i cambiamenti non mancheranno. Le coppie potranno trovare un punto in comune, anche se sono previste spese in aumento per figli e casa. Nel Lavoro, domenica sarà utile per una svolta e lunedì per mettere tutto in pratica. In arrivo idee: Giove opposto però non permette di essere del tutto soddisfatti per una trattativa.

I cuori solitari del Leone vivono un momento stimolante. Qualcuno vedrà sbocciare un nuovo amore e chi non vive ancora una passione è perché è fermo con la mente. Le coppie sono orgogliose e le tensioni non mancano, così come le liti. I nati del segno non vogliono però chiedere in modo chiaro una parola di conforto. Nel Lavoro ci saranno delle notizie, anche se forse bisognerà rinunciare ad un progetto. Cielo utile anche per perdonare qualcuno di sleale. La Vergine vive nuove relazioni stressanti. Venere è contraria e i fastidi sono all’ordine del giorno. Chi riceverà una proposta d’amore farebbe meglio a metterla in stand-by. Le coppie sono cambiate e qualcuno potrebbe aver scelto di mettere regole nella vita a due. Da risolvere ancora delle questioni legate ai soldi. Nel Lavoro, i nati del segno vivono una fase importante. Le occasioni maggiori riguardano chi lavora in proprio: si potrà partire da zero o vivere qualcosa di positivo.

SAGITTARIO E ACQUARIO I SEGNI IN CRESCITA DELLA SETTIMANA

L’Oroscopo di Paolo Fox continua con la classifica settimanale e i segni che hanno registrato quattro stelline. Sagittario: Venere sarà ancora in opposizione per alcuni giorni. Da marzo qualcuno sta vivendo un’altalena di emozioni per via delle scottature del passato. Non bisogna però essere drastici di fronte alle relazioni appena nate. Le coppie continuano ad essere gelose e vivono delle difficoltà. Il consiglio dell’astrologo è di sfruttare al meglio la settimana per mettere a posto gli strappi. Nel Lavoro, in arrivo novità e progetti. Ci sarà una rinascita sotto molti punti di vista, anche se qualcuno vuole realizzare qualcosa di proprio. I nati dell’Acquario vorrebbero vivere una grande passione, ma senza limiti. Disagi possibili fra martedì e mercoledì, anche per le relazioni appena nate. Recupero previsto nel weekend. Le coppie sono piene di idee, forse persino folli, ma la differenza la farà il partner che si ha vicino. Nel Lavoro, le giornate di metà settimana saranno più difficili. Possibili ritardi o slittamenti. prospettive migliori per chi punta tutto sulla creatività.

OROSCOPO PAOLO FOX: SOLO TRE STELLE PER…

Paolo Fox conclude la sua classifica settimanale con i segni che hanno ricevuto tre stelline. Le previsioni per l’Ariete: i single affronteranno cambiamenti in casa. A causa dell’istinto, le giornate potrebbero essere tese. Nuovi rapporti interessanti, ma cautela con le preoccupazioni. Le coppie vivono un momento di passaggio e devono guardarsi dalla giornata di domenica per via dei conflitti. Da martedì sarà più facile trovare la serenità. Nel Lavoro aumenta l’interesse per i progetti legati a settembre. In arrivo aiuti dall’esterno, forse da chi ha un ruolo di potere in azienda. I cuori solitari del Toro stanno per vivere un periodo importante per le relazioni. Se entrambi lo vogliono, una storia potrà diventare ufficiale. La Luna rasserena e permette di aumentare la passionalità da venerdì. Le coppie non devono ritornare sulle liti del passato. Luna dissonante fra martedì e mercoledì impone di procedere con cautela. Possibili scontri per soldi o figli. Nel Lavoro non vanno fatte decisioni frettolose, meglio ragionare con attenzione. In arrivo da settembre nuovi incarichi o impegni.

La Bilancia può fare leva sui sentimenti, grazie ad un cielo limpido anche per le situazioni pratiche. Mercoledì sarà una delle giornate migliori, ma domenica si potrebbe alzare la voce con chi non è chiaro. Le coppie possono chiarire ciò che non va, ma meglio evitare le liti fra sabato e lunedì. Nel Lavoro, alcune situazioni sono ancora da chiarire. Forse ci sono troppi dubbi? Qualcuno ha perso la pazienza per via di una chiamata che non arriva. Lo Scorpione ha eccessivi pesi sulle spalle. Forse una maggiore sensibilità: le polemiche non mancheranno. Le coppie si devono preparare ad agosto e a come trascorrere questo mese così caldo. Se ci sono stati dei contrasti, si può fare un passo importante insieme. Nel Lavoro, i progetti che nascono adesso possono avere una spinta in più. In aumento le spese legate alla casa. I single del Capricorno potrà chiarire entro fine mese una storia che non va. Venere opposta da agosto permetterà solo alle relazioni più solide di continuare a vivere. Le coppie sono stanche, soprattutto nel fine settimana. Troppi pianeti in opposizione creano un leggero disagio fisico. Nel fine settimana ci sarà un ritorno di passione. Nel Lavoro, ci si potrà rimettere in gioco, anche se le opportunità maggiori ci saranno a settembre. Tenersi lontani da ansie e malinconie fra sabato e domenica.

I Pesci stanno per vedere dei cambiamenti in Amore. Chi ha a che fare con una persona indecisa, potrebbe cambiare pagina. Agosto sarà promettente per la passione, ma alcune cose potrebbero muoversi già da adesso. Le coppie sono positive, possono parlare dei progetti a due grazie alla Luna in posizione interessante fra venerdì e sabato. Chi ha superato un tradimento vive una difficoltà in più. Nel Lavoro, in arrivo nuove occasioni. Ci sarà la possibilità di pensare a ciò che si desidera davvero. Fra giovedì e venerdì, nervosismo in aumento.



