Oroscopo Paolo Fox, 19 agosto/ Previsioni Sagittario, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2020

Diamo uno sguardo a quattro segni dall’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: Le difficoltà affrontate durante la primavera sembrano creare ancora qualche problema, portando qualcuno ad assumere atteggiamenti un po’ polemici. Potrebbe ancora registrarsi qualche difficoltà anche in amore.

Oroscopo Toro: L’agitazione di questa mattina si dissolverà nel corso della giornata. La grande razionalità dei nati sotto questo segno potrebbe scontrarsi con l’attitudine confusionaria di alcune persone vicine, generando fastidi e contrasti: problematiche soprattutto con i nati sotto i segni dell’Ariete e della Bilancia.

Oroscopo Gemelli: Nel pomeriggio qualcuno potrebbe trovarsi a soffrire un lieve calo fisico dovuto ad alcune preoccupazioni. L’avvicinarsi della fine dell’anno regalerà un crescente vigore, ma per ora sembra consigliabile non stancarsi troppo e attendere momenti migliori.

Oroscopo Cancro: Per apprezzare al meglio un sentimento sarebbe bene riuscire ad aver chiaro cosa si sta cercando. Una generale stanchezza legata a dei meriti non riconosciuti potrebbe generare frustrazione in ambito lavorativo, ma sarà possibile trovare conforto nei sentimenti: le conoscenze avvenute durante il mese di luglio si riveleranno molto importanti, favoriti i rapporti con Pesci e Scorpione.



