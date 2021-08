Oroscopo Paolo Fox 19 e 20 agosto 2021/ Leone al top, attenzione per Toro e Pesci

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, rubrica che racconta segno per segno quello che le stelle hanno in serbo. Partiamo quindi con le previsioni generali per oggi, 18 agosto. Iniziamo dall’Ariete che soffra ancora un po’ lo stress dei giorni precedenti ma riuscirà in breve a recuperare. Mercurio e Marte favorevoli per il Toro, che dovrà però lavorare sodo. Fine settimana molto intrigante per il Gemelli che trova anche la Luna favorevole e buone in amore. Una gran voglia di fare progetti con il partner per il Cancro ma attenzione alla noia!

Oroscopo Paolo Fox 18 e 19 agosto/ Ottimo il Sagittario, tensioni per il Cancro

Il Leone deve cercare di risolvere i problemi lasciati in sospeso, la Vergine, invece, non ha freni anche se risulta un po’ troppo critica. Paolo Fox consiglia la Bilancia di sciogliersi un po’ e di lasciarsi andare in amore e allo Scorpione di affrontare oggi le tensioni per non trasportarle nel weekend. Questa settimana si concluderà in grande stile per il Sagittario; bene anche per il Capricorno, che mostrerà grande determinazione. Un po’ di confusione per l’Acquario; ricordi d’amore non felici, invece, affliggeranno un po’ il segno dei Pesci.

Oroscopo Paolo Fox 16-22 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: gemelli...

Oroscopo Paolo Fox del 20 agosto:

Quali sono invece le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per domani, 20 agosto? Partiamo con l’Ariete che deve stare attento a alle discussioni e alle polemiche inutili. Il Toro deve stare attento a non farsi prendere dall’ansia per i tanti impegni della giornata. Momenti di riflessione per il Gemelli che deve fare i conti con il rapporto con gli altri. I Cancro dovranno assumersi le proprie responsabilità e non cedere alla tentazione di procrastinare. Giornata da assaporare e vivere a pieno, sotto ogni punto di vista per il Leone. Le stelle assistono la Vergine in questo 20 agosto: potrete dunque togliervi qualche sassolino dalle scarpe.

Oroscopo Paolo Fox 13-14 agosto 2021/ Leone dubbioso, amore fatico per Capricorno

Il segno della Bilancia dovrà invece stare attento a non esagerare con l’autostima. Cari Scorpione, attenti a chi gioca sporco! Non lasciatevi ingannare. Incontri importanti per il Sagittario che domani mostrerà tutta la sua gentilezza, facendo un’ottima impressione. Cari Capricorno, preparatevi a fare una mossa azzardata che potrebbe però regalarvi tanto. L’Acquario sarà caratterizzato da un ottimo umore che migliorerà la sua giornata. Un giorno super impegnato per i Pesci ma attenzione a non farvi travolgere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA